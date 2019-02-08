Командующий Сухопутных войск США в Европе ознакомился с подготовкой и условиями проживания бойцов ВСУ на Яворовском полигоне

Командующий Сухопутных войск США в Европе Кристофер Каволи посетил Международный центр миротворчества и безопасности (МЦМБ) в Львовской области, где ознакомился с подготовкой украинских военнослужащих.

Как сообщает в пятницу радио "Армия fm", К.Каволи с делегацией посетили Яворовский полигон где гости увидели, как тренируются бойцы Вооруженных сил Украины, а также ознакомились с технологиями и методикой, которые украинская армия сегодня использует для обучения.

Первым объектом, который посетили гости из США, стал учебный комплекс "Бой в урбанизированной местности".

"Генерал Каволи расспросил инструкторов об интенсивности подготовки, результатах подразделений до и после прохождения обучения", - сообщает Армия fm.

Американская делегация также посетила новейшие общежития для сержантов 184 учебного центра, в которые в декабре заселились 125 военных и рыжий кот.

Командующий Сухопутных войск США в Европе вспомнил времена, когда он посещал Яворовский полигон, когда в украинской армии были проблемы даже с холостыми патронами, а солдаты жили в палатках, а сегодня все в корне изменилось: солдаты имеют достойные условия для жизни и все условия для повышения своего профессионального уровня.

В итоге визита генерал К.Каволи и начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачу обсудили дальнейшие шаги развития МЦМБ, в частности планы по углублению сотрудничества с 7-м командованием Сухопутных войск США в Европе, которая дислоцируется в Графенвере (Германия).