События

18:00 08.02.2019

Мининфраструктуры с июля планирует ввести 20% скидку на доставку периодики в Донецкой и Луганской областях

2 мин читать
Мининфраструктуры с июля планирует ввести 20% скидку на доставку периодики в Донецкой и Луганской областях

Министерство инфраструктуры Украины предлагает установить спецтариф на прием и доставку отечественных периодических печатных изданий (ППИ) по подписке на территории Донецкой и Луганской областей в среднем на 20% ниже соответствующих тарифов на остальной территории.

Как отмечается в проекте соответствующего приказа министерства, обнародованном на его сайте для общественного обсуждения, его реализация будет способствовать повышению уровня доступности информационного пространства, формирующегося отечественными периодическими печатными изданиями для населения, проживающего на этих территориях.

При этом, в частности, тариф на доставку одного экземпляра газеты формата А3 (4 полосы) составит 54,69 коп. для региональных и общегосударственных изданий, 43,2 коп. для областных 39,17 коп. для местных и районных изданий.

Кроме того, тариф на доставку одного журнала за каждые полные или неполные 50 г веса составит 2,1876 грн для региональных и общегосударственных изданий, 1,728 грн для областных и 1,5668 грн для местных и районных изданий.

Тариф на принятие предоплаты для всех видов изданий составит 2,45 грн за один месячный абонемент, 5,65 грн за абонемент на два-три месяца, 6,87 грн за абонемент на четыре-шесть месяцев и 10,55 грн за абонемент на 7-12 месяцев.

Предполагается, что эти тарифы будут применены с 1 июля 2019 года.

Замечания и предложения к проекту принимаются Министерством инфраструктуры Украины в течение месяца со дня опубликования.

Как сообщалось, текущие тарифы на доставку периодики "Укрпоштой" составляют: 2,90-12,50 грн за принятие предоплаты за один абонемент; 48,54-65,88 коп. за доставку газеты формата А3 (4 полосы) и 1,9416-2,6352 грн за доставку одного журнала за каждые полные или неполные 50 г веса.

Теги: #оос #мининфраструктуры #периодика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:14 08.02.2019
Боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения на Донбассе с начала суток пятницы – штаб ООС

Боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения на Донбассе с начала суток пятницы – штаб ООС

14:18 08.02.2019
Общество Красного Креста Украины предоставило пострадавшим от конфликта на Донбассе помощь более чем на 1 млрд грн

Общество Красного Креста Украины предоставило пострадавшим от конфликта на Донбассе помощь более чем на 1 млрд грн

07:14 08.02.2019
Боевики НВФ 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет

Боевики НВФ 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет

19:32 07.02.2019
Командующий ООС и глава делегации МККК обсудили ситуацию с безопасностью и разминированием территории на Донбассе

Командующий ООС и глава делегации МККК обсудили ситуацию с безопасностью и разминированием территории на Донбассе

14:55 07.02.2019
На Луганщине полковник налоговой милиции требовал от предпринимателя ежемесячную "дань" в 30тыс. грн – СБУ

На Луганщине полковник налоговой милиции требовал от предпринимателя ежемесячную "дань" в 30тыс. грн – СБУ

13:41 07.02.2019
"ЛНР" передала Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания

"ЛНР" передала Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания

07:19 07.02.2019
Боевики НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет – штаб ООС

Боевики НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет – штаб ООС

18:32 06.02.2019
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

07:17 06.02.2019
За минувшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военный

За минувшие сутки боевики 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военный

18:22 05.02.2019
На Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе ранен украинский военный

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ проводит обыски в ПАО "Аграрный фонд" в рамках дела о растрате более 240 млн грн при закупке удобрений

В Одессе совершил экстренную посадку самолет на Варшаву

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко призвал успешных и популярных украинцев рассказывать о прочитанных книгах и популяризировать любовь к чтению

"Укрзалізниця" передбачила сценарій реінтеграції Донбасу у власній стратегії розвитку на 2019-2023 рр

Командующий Сухопутных войск США в Европе ознакомился с подготовкой и условиями проживания бойцов ВСУ на Яворовском полигоне

Харьковчанину грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией за "закладки" кокаина и психотропов – прокуратура

Представительницы Кабмина и дипкорпуса приобщились к волонтерскому проекту по сбору средств на реабилитацию участников АТО

Окружной админсуд Киева не предоставил официального ответа о временном отстранение Супрун

Всеукраинский совет церквей обратился к руководству РФ и РПЦ с призывом отпустить украинских заложников и политзаключенных – митрополит Епифаний

Глава ЦИК называет недопустимыми попытки кандидатов в президенты манипулировать темой Госреестра избирателей

Комитет ВР избрал кандидатов в набсоветы ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка по своей квоте

И.Геращенко: Рада должна принять закон о статусе военнопленного, политзаключенного и заложника

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА