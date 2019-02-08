Мининфраструктуры с июля планирует ввести 20% скидку на доставку периодики в Донецкой и Луганской областях

Министерство инфраструктуры Украины предлагает установить спецтариф на прием и доставку отечественных периодических печатных изданий (ППИ) по подписке на территории Донецкой и Луганской областей в среднем на 20% ниже соответствующих тарифов на остальной территории.

Как отмечается в проекте соответствующего приказа министерства, обнародованном на его сайте для общественного обсуждения, его реализация будет способствовать повышению уровня доступности информационного пространства, формирующегося отечественными периодическими печатными изданиями для населения, проживающего на этих территориях.

При этом, в частности, тариф на доставку одного экземпляра газеты формата А3 (4 полосы) составит 54,69 коп. для региональных и общегосударственных изданий, 43,2 коп. для областных 39,17 коп. для местных и районных изданий.

Кроме того, тариф на доставку одного журнала за каждые полные или неполные 50 г веса составит 2,1876 грн для региональных и общегосударственных изданий, 1,728 грн для областных и 1,5668 грн для местных и районных изданий.

Тариф на принятие предоплаты для всех видов изданий составит 2,45 грн за один месячный абонемент, 5,65 грн за абонемент на два-три месяца, 6,87 грн за абонемент на четыре-шесть месяцев и 10,55 грн за абонемент на 7-12 месяцев.

Предполагается, что эти тарифы будут применены с 1 июля 2019 года.

Замечания и предложения к проекту принимаются Министерством инфраструктуры Украины в течение месяца со дня опубликования.

Как сообщалось, текущие тарифы на доставку периодики "Укрпоштой" составляют: 2,90-12,50 грн за принятие предоплаты за один абонемент; 48,54-65,88 коп. за доставку газеты формата А3 (4 полосы) и 1,9416-2,6352 грн за доставку одного журнала за каждые полные или неполные 50 г веса.