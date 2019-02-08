Харьковчанину грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией за "закладки" кокаина и психотропов – прокуратура

Харьковская местная прокуратура № 4 направила в Московский районный суд города обвинительный акт в отношении подозреваемого в сбыте наркотиков и психотропов путем "закладок" (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

"Мужчине инкриминируется 65 эпизодов преступной деятельности... За совершенные наркопреступления подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в пятницу.

По данным досудебного следствия, подозреваемый распространял свертки с наркотическими средствами и психотропными веществами (в т.ч. кокаином, PVP, MDMA ) путем осуществления "закладок".

Потенциальных покупателей он искал через Интернет. После перевода средств на банковскую карточку, "клиент" получал фото местности с пометками, где спрятаны наркотики. Всего, по данным следствия, подозреваемый намеревался распространить 112 таких свертков.