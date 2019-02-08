События

17:34 08.02.2019

Представительницы Кабмина и дипкорпуса приобщились к волонтерскому проекту по сбору средств на реабилитацию участников АТО

1 мин читать
Представительницы Кабмина и дипкорпуса приобщились к волонтерскому проекту по сбору средств на реабилитацию участников АТО

В Киеве проходит "правительственно-дипломатический" этап волонтерского проекта "Ангелы надежды" по сбору средств на реабилитацию участников антитеррористической операции.

Проект "Ангелы надежды" проводится в сотрудничестве с известным художником Львом Скопом с марта 2018 года. Цель проекта — помощь военным, которые воюют на востоке Украины, их семей, а также поддержка центров реабилитации участников АТО.

На данном "правительственно-дипломатическом" этапе в проекте принимают участие женщины-министры, заместители министров, сотрудницы министерств и ведомств, а также женщины-дипломаты (послы и консулы иностранных государств).

Так, в мероприятии принимают участие: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, первый замминистра культуры Светлана Фоменко, замминистра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко, посол Великобритании в Украине Джудит Гоф, депутат Верховной Рады Оксана Юринец, а также ряд других дипломатов и представительниц министерств и правительства

В ходе мероприятия участники с помощью художника Льва Скопа рисуют на кусочках гонты ангелов, которые в последующем будут проданы на аукционе, а полученные средства будут переданы на благотворительность.

На предыдущих этапах проекта было собрано около 178 тыс. грн.

Теги: #средства #ато #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:55 08.02.2019
Определение, кто может реализовывать полномочия главы Минздрава, относится к компетенции Рады и Кабмина – разъяснение суда

Определение, кто может реализовывать полномочия главы Минздрава, относится к компетенции Рады и Кабмина – разъяснение суда

12:11 08.02.2019
Кабмин объявил конкурсные отборы на глав Госгеонедр, ГАСИ и замгоссекретаря правительства

Кабмин объявил конкурсные отборы на глав Госгеонедр, ГАСИ и замгоссекретаря правительства

10:21 08.02.2019
Кабмин рассмотрит стратегию развития "Укрзализныци" в марте

Кабмин рассмотрит стратегию развития "Укрзализныци" в марте

12:13 07.02.2019
Кабмин определил срок полномочий членов правления "Нафтогаза"

Кабмин определил срок полномочий членов правления "Нафтогаза"

11:36 07.02.2019
Субсидия на оплату ЖКХ-услуг не назначается при наличии просроченной более месяца задолженности – постановление Кабмина

Субсидия на оплату ЖКХ-услуг не назначается при наличии просроченной более месяца задолженности – постановление Кабмина

16:04 06.02.2019
Саенко: Основная цель реформы рынка лексредств - снижение стоимости лекарств

Саенко: Основная цель реформы рынка лексредств - снижение стоимости лекарств

13:05 06.02.2019
Кабмин уволил Мартынюка и назначил и.о. министра агрополитики Трофимцеву

Кабмин уволил Мартынюка и назначил и.о. министра агрополитики Трофимцеву

12:43 06.02.2019
Кабмин прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией

Кабмин прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией

15:49 05.02.2019
Кабмин обжалует решение суда о запрете Супрун исполнять обязанности министра

Кабмин обжалует решение суда о запрете Супрун исполнять обязанности министра

15:23 05.02.2019
Кабмин обеспокоен решением суда об отстранении Супрун и будет добиваться его отмены – заявление

Кабмин обеспокоен решением суда об отстранении Супрун и будет добиваться его отмены – заявление

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ проводит обыски в ПАО "Аграрный фонд" в рамках дела о растрате более 240 млн грн при закупке удобрений

В Одессе совершил экстренную посадку самолет на Варшаву

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко призвал успешных и популярных украинцев рассказывать о прочитанных книгах и популяризировать любовь к чтению

"Укрзалізниця" передбачила сценарій реінтеграції Донбасу у власній стратегії розвитку на 2019-2023 рр

Боец ВСУ погиб, еще двое получили ранения на Донбассе с начала суток пятницы – штаб ООС

Командующий Сухопутных войск США в Европе ознакомился с подготовкой и условиями проживания бойцов ВСУ на Яворовском полигоне

Мининфраструктуры с июля планирует ввести 20% скидку на доставку периодики в Донецкой и Луганской областях

Харьковчанину грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией за "закладки" кокаина и психотропов – прокуратура

Окружной админсуд Киева не предоставил официального ответа о временном отстранение Супрун

Всеукраинский совет церквей обратился к руководству РФ и РПЦ с призывом отпустить украинских заложников и политзаключенных – митрополит Епифаний

Глава ЦИК называет недопустимыми попытки кандидатов в президенты манипулировать темой Госреестра избирателей

Комитет ВР избрал кандидатов в набсоветы ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка по своей квоте

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА