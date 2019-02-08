Представительницы Кабмина и дипкорпуса приобщились к волонтерскому проекту по сбору средств на реабилитацию участников АТО

В Киеве проходит "правительственно-дипломатический" этап волонтерского проекта "Ангелы надежды" по сбору средств на реабилитацию участников антитеррористической операции.

Проект "Ангелы надежды" проводится в сотрудничестве с известным художником Львом Скопом с марта 2018 года. Цель проекта — помощь военным, которые воюют на востоке Украины, их семей, а также поддержка центров реабилитации участников АТО.

На данном "правительственно-дипломатическом" этапе в проекте принимают участие женщины-министры, заместители министров, сотрудницы министерств и ведомств, а также женщины-дипломаты (послы и консулы иностранных государств).

Так, в мероприятии принимают участие: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, первый замминистра культуры Светлана Фоменко, замминистра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко, посол Великобритании в Украине Джудит Гоф, депутат Верховной Рады Оксана Юринец, а также ряд других дипломатов и представительниц министерств и правительства

В ходе мероприятия участники с помощью художника Льва Скопа рисуют на кусочках гонты ангелов, которые в последующем будут проданы на аукционе, а полученные средства будут переданы на благотворительность.

На предыдущих этапах проекта было собрано около 178 тыс. грн.