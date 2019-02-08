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17:03 08.02.2019

Окружной админсуд Киева не предоставил официального ответа о временном отстранение Супрун

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Окружной админсуд Киева не предоставил официального ответа о временном отстранение Супрун

Окружной административный суд Киева не предоставил официального разъяснения относительно трактовки положений его постановления о запрете Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно сообщению, разъяснение, обнародованное на сайте суда, не несет юридической силы и не может быть использовано в качестве руководства к действию или официального толкования.

Кроме того, в министерстве считают, что факт размещения этого разъяснения и одновременно игнорирование официального запроса Минздрава может свидетельствовать о предвзятости и попытке снять ответственность за блокирование работы министерства.

Между тем юристы Минздрава и Минюста трактуют положения постановления суда как запрет выполнения всех полномочий министра здравоохранения, определенных ст. 8 закона "О центральных органах исполнительной власти" и п. 10 положения о Минздраве, что фактически блокирует работу министерства, в частности, прекращает развозку в регионы лекарств для больных раком, гепатитами, туберкулезом, а также вакцин против кори.

Как сообщалось, во исполнение иска народного депутата от фракции "Радикальная партия Ляшко" Игоря Мосийчука Окружной админсуд Киева 5 февраля 2018 года запретил У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Сам иск будет рассмотрен 15 февраля.

В Окружном админсуде Киева пояснили, что приняли решения о запрете У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения в связи с двойным гражданством и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о. В то же время У.Супрун не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра.

Теги: #супрун #медреформа #суд #минздрав
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