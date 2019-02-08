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16:42 08.02.2019

Всеукраинский совет церквей обратился к руководству РФ и РПЦ с призывом отпустить украинских заложников и политзаключенных – митрополит Епифаний

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Всеукраинский совет церквей обратился к руководству РФ и РПЦ с призывом отпустить украинских заложников и политзаключенных – митрополит Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал, что Всеукраинский совет церквей недавно направил обращение к руководителям Российской Федерации и Русской православной церкви с призывом освободить удерживаемых украинских заложников и политзаключенных.

"Когда в позапрошлом году были освобождены заложники, Всеукраинский совет церквей обращался к (предстоятелю РПЦ – ИФ) патриарху Кириллу, (президенту РФ Владимиру – ИФ) Путину содействовать, принять решение (об освобождении украинских политзаключенных и заложников – ИФ), поскольку это от них зависит. Недавно также Всеукраинский совет церквей обращался к руководству как российского государства, так и российской церкви с просьбой способствовать, отпустить, принять решение. Там также есть и моя подпись, как предстоятеля Поместной украинской православной церкви", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Теги: #рпц #рф #епифаний #церковь #пцу
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Интерфакс-Украина
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