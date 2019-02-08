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16:15 08.02.2019

Комитет ВР избрал кандидатов в набсоветы ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка по своей квоте

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Комитет ВР избрал кандидатов в набсоветы ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка по своей квоте

Комитет Верховной Рады (ВР) по вопросам финансовой политики и банковской деятельности определился с кандидатами в наблюдательные советы ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка (все – Киев) по своей квоте, сообщил член комитета Павел Ризаненко.

"Решение комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности относительно членов наблюдательных советов государственных банков по квоте комитета: ПриватБанк - Сергей Алексеенко, Укрэксимбанк – Алла Шульга, Ощадбанк – Дмитрий Власов", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

С.Алексеенко в настоящее время состоит в правлении "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее в рамках проекта Paradise Papers СМИ обнародовали информацию, согласно которой на острове Мэн в интересах С.Алексеенко была открыта оффшорная компания для вывода валюты из Украины в обход ограничений Национального банка Украины (НБУ).

Служебная проверка НАК "Нафтогаз Украины" не нашла подтверждений соответствующей информации.

А.Шульга с апреля 2014 года по апрель 2015 года (уволилась по собственному желанию – ИФ) занимала должность директора генерального департамента банковского надзора и была членом правления НБУ. В сферу ее компетенции входило осуществление надзора за деятельностью банков и филиалов иностранных банков в Украине, применение к банкам в соответствии с законодательством Украины мер воздействия, а также обеспечение мониторинга за возвратом банками стабилизационных кредитов, полученных от НБУ.

Летом 2015 года народный депутат Виталий Куприй (внефракционный) сообщил на своей странице в Facebook о регистрации Министерством внутренних дел (МВД) уголовного производства в отношении А.Шульги по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины, и приложил фотокопию ответа министерства. Спустя несколько дней МВД заявляло, что не регистрировало такого уголовного производства.

Д.Власов в настоящее время состоит в правлении ассоциации "Профессиональное правительство". Ранее он был заместителем главы банка "Национальный кредит" (в августе 2015 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения).

Теги: #укрэксимбанк #верховная_рада #приватбанк #ризаненко #ощадбанк
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