Глава ЦИК называет недопустимыми попытки кандидатов в президенты манипулировать темой Госреестра избирателей

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук читает недопустимым, что отдельные кандидаты в президенты Украины манипулируют, распространяя неправдивую информацию о функционировании Государственного реестра избирателей.

"Для Центральной избирательной комиссии любые попытки через суд, через выступления в СМИ, путем манипуляции непроверенными фактами и информацией обойти закон и получить какое-то исключительное право для работы с Реестром избирателей являются недопустимыми", - сказала она на брифинге в пятницу в Киеве.

Т.Слипачук подчеркнула, что ЦИК будет рассматривать такие действия или "как обычный предвыборный пиар, или как давление на Центризбирком, и будет обращать на это внимание, в том числе международных наблюдателей".

"Мы будем максимально открытыми, но будем беречь Реестр избирателей как зеницу ока", - заявила она.