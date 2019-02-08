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16:21 08.02.2019

Глава ЦИК называет недопустимыми попытки кандидатов в президенты манипулировать темой Госреестра избирателей

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Глава ЦИК называет недопустимыми попытки кандидатов в президенты манипулировать темой Госреестра избирателей

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук читает недопустимым, что отдельные кандидаты в президенты Украины манипулируют, распространяя неправдивую информацию о функционировании Государственного реестра избирателей.

"Для Центральной избирательной комиссии любые попытки через суд, через выступления в СМИ, путем манипуляции непроверенными фактами и информацией обойти закон и получить какое-то исключительное право для работы с Реестром избирателей являются недопустимыми", - сказала она на брифинге в пятницу в Киеве.

Т.Слипачук подчеркнула, что ЦИК будет рассматривать такие действия или "как обычный предвыборный пиар, или как давление на Центризбирком, и будет обращать на это внимание, в том числе международных наблюдателей".

"Мы будем максимально открытыми, но будем беречь Реестр избирателей как зеницу ока", - заявила она.

Теги: #госреестр #слипачук #цик
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