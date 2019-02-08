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15:50 08.02.2019

Старт работы ВАКС может помочь возвращению почти 9 млрд грн убытков по делам, расследуемым антикоррупционными органами – Сытник

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Старт работы ВАКС может помочь возвращению почти 9 млрд грн убытков по делам, расследуемым антикоррупционными органами – Сытник

Запуск работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) может содействовать возвращению почти 9 млрд грн убытков по уголовным делам, которые расследовали антикоррупционные органы, подчеркивает директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

На брифинге в пятницу в Киеве он рассказал, что формирование Высшего антикоррупционного суда находится уже на завершающей стадии. "Антикоррупционный суд в ближайшее время может стать реальностью", - сказал директор Бюро.

По его словам, антикоррупционные органы подготовили к рассмотрению этого суда почти 200 уголовных производств.

А.Сытник посетовал на то, что суды в настоящее время крайне неохотно берутся за рассмотрение дел антикоррупционных органов. Он уточнил, что только по 8 из 28 дел, направленных в суды, идёт рассмотрение по сути.

"Наиболее действенным инструментом возмещения ущерба по уголовным делам является приговор суда... Как минимум 9 млрд грн могут быть возвращены государству после вынесения приговоров в делах НАБУ и Сап. Надеюсь, что антикоррупционный суд начнет свою работу и ситуация будет исправлена", - сказал директор НАБУ.

А.Сытник напомнил, что сейчас действует механизм добровольного возмещения ущерба, в целом по такому принципу было возвращено государству в 2018 году 200 млн грн. "Это фактически капля в море из того, что мы могли сделать", - добавил он.

В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что создание ВАКС завершится в феврале.

Теги: #набу #сытник #вакс
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