Поправки к газовой директиве ЕС согласовали благодаря взаимодействию Парижа и Берлина - Меркель

Газовую директиву ЕС удалось согласовать из-за тесного сотрудничества Парижа и Берлина, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Действительно, относительно газовой директивы было достигнуто согласие. Оно появилось только потому, что Германия и Франция тесно сотрудничали друг с другом, с румынским председательством и, конечно, с другими странами-членами", - сказала А.Меркель журналистам в пятницу.

В пятницу французские СМИ сообщили, что представители Франции и ФРГ достигли компромисса по возможным поправкам к европейской газовой директиве, касающихся, в частности, проекта газопровода "Северный поток 2". В сообщениях отмечается, что компромиссное предложение передано на рассмотрение Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper).

Франко-германские предложения предусматривают одобрение новых правил, касающихся транспортировки газа. При этом правила не приведут к блокировке реализации "Северного потока 2".