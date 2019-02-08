Глава НАБУ отмечает снижение уровня коррупции в "Укрзализныци"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) отмечает снижение уровня коррупции в АО "Укрзализныця", сообщил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге в Киеве в пятницу.

"Сейчас благодаря активной позиции нового руководства "Укрзализныци"... уровень коррупции, уровень хищений в компании пошел на спад. Потому что не только мы расследуем схемы и пытаемся привлечь к ответственности, но и руководство ("Укрзализныци" – ИФ) заинтересованно в этом", - сказал он.

А.Сытник также отметил, что НАБУ находится в плотном контакте как с представителями наблюдательного совета, так и с руководством "Укрзализныци".

По его словам, вопросами коррупции в сфере закупок государственного железнодорожного оператора занимается специальный отдел НАБУ.

А.Сытник подчеркнул, что по делам коррупции в сфере закупок "Укрзализныци" очень большие убытки, составляющие около 0,5 млрд грн, и несколько десятков подозреваемых, среди которых, в том числе, один народный депутат.

"Среди потенциальных фигурантов одного из последних дел - народный депутат Украины, в отношении которого прокуроры САП дважды обращались в Генпрокуратуру с просьбой направить соответствующее представление в парламент для решения вопроса о снятии иммунитета", - отметил глава НАБУ.