События

14:18 08.02.2019

Глава НАБУ отмечает снижение уровня коррупции в "Укрзализныци"

1 мин читать
Глава НАБУ отмечает снижение уровня коррупции в "Укрзализныци"

 

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) отмечает снижение уровня коррупции в АО "Укрзализныця", сообщил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге в Киеве в пятницу.

"Сейчас благодаря активной позиции нового руководства "Укрзализныци"... уровень коррупции, уровень хищений в компании пошел на спад. Потому что не только мы расследуем схемы и пытаемся привлечь к ответственности, но и руководство ("Укрзализныци" – ИФ) заинтересованно в этом", - сказал он.

А.Сытник также отметил, что НАБУ находится в плотном контакте как с представителями наблюдательного совета, так и с руководством "Укрзализныци".

По его словам, вопросами коррупции в сфере закупок государственного железнодорожного оператора занимается специальный отдел НАБУ.

А.Сытник подчеркнул, что по делам коррупции в сфере закупок "Укрзализныци" очень большие убытки, составляющие около 0,5 млрд грн, и несколько десятков подозреваемых, среди которых, в том числе, один народный депутат.

"Среди потенциальных фигурантов одного из последних дел - народный депутат Украины, в отношении которого прокуроры САП дважды обращались в Генпрокуратуру с просьбой направить соответствующее представление в парламент для решения вопроса о снятии иммунитета", - отметил глава НАБУ.

Теги: #набу #сытник #укрзализныця #коррупция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:18 08.02.2019
Детективы НАБУ подготовили проект подозрения по эпизоду дела, в котором фигурирует Злочевский – директор Бюро

Детективы НАБУ подготовили проект подозрения по эпизоду дела, в котором фигурирует Злочевский – директор Бюро

15:10 08.02.2019
Директор НАБУ допускает активное использование механизма открытия дел на основании заявлений в преддверии выборов в Раду

Директор НАБУ допускает активное использование механизма открытия дел на основании заявлений в преддверии выборов в Раду

15:08 08.02.2019
Директор НАБУ допускает активное использование механизма открытия дел на основании заявлений в преддверии выборов в Раду

Директор НАБУ допускает активное использование механизма открытия дел на основании заявлений в преддверии выборов в Раду

15:03 08.02.2019
Сытник сомневается, что до выборов будет снята неприкосновенность с ряда нардепов

Сытник сомневается, что до выборов будет снята неприкосновенность с ряда нардепов

14:43 08.02.2019
НАБУ расследует ряд дел, в которых фигурирует НБУ, о подозрении Гонтаревой речь пока не идет - Сытник

НАБУ расследует ряд дел, в которых фигурирует НБУ, о подозрении Гонтаревой речь пока не идет - Сытник

13:43 08.02.2019
"За ноги подвешивал бы": Гриценко о коррупции в медицине

"За ноги подвешивал бы": Гриценко о коррупции в медицине

13:34 08.02.2019
"Укрзализныця" назначила 26 допрейсов поезда "Киев-Лисичанск" на февраль-март

"Укрзализныця" назначила 26 допрейсов поезда "Киев-Лисичанск" на февраль-март

11:02 08.02.2019
Работа "Аграрного фонда" заблокирована в связи с обысками НАБУ

Работа "Аграрного фонда" заблокирована в связи с обысками НАБУ

10:21 08.02.2019
Кабмин рассмотрит стратегию развития "Укрзализныци" в марте

Кабмин рассмотрит стратегию развития "Укрзализныци" в марте

10:01 08.02.2019
НАБУ проводит обыски в ПАО "Аграрный фонд" в рамках дела о растрате более 240 млн грн при закупке удобрений

НАБУ проводит обыски в ПАО "Аграрный фонд" в рамках дела о растрате более 240 млн грн при закупке удобрений

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ проводит обыски в ПАО "Аграрный фонд" в рамках дела о растрате более 240 млн грн при закупке удобрений

В Одессе совершил экстренную посадку самолет на Варшаву

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Паспорта более 50 россиян из "ЧВК Вагнера", погибших год назад в Сирии, до сих пор считаются действительными – СБУ

МККК предоставил пострадавшим от конфликта на Донбассе помощь на более 1 млрд грн

Злоумышленники рассылают вирус с использованием e-mail украинского госоргана, - Госспецсвязи

Определение, кто может реализовывать полномочия главы Минздрава, относится к компетенции Рады и Кабмина – разъяснение суда

Украина будет настаивать на переводе трех раненых моряков из РФ на лечение в нейтральную страну – Денисова

Вице-премьер Кириленко выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Юрского

Интенсивность подготовки подразделений ПВО в 2019 году значительно усилится – Минобороны Украины

ЦОЗ Минздрава намерен внедрить в Украине международные медико-санитарные правила и системы реагирования на ЧП

НБУ розраховує на продовження співпраці з МВФ у 2020-2021 роках і залучення $4 млрд

Карлос Гон заплатит Версалю за роскошную свадьбу и день рождения жены

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА