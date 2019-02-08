МККК предоставил пострадавшим от конфликта на Донбассе помощь на более 1 млрд грн

Международный комитет Красного Креста (МККК) предоставил помощь пострадавшим от конфликта на Донбассе на общую сумму более 1 млрд грн.

"За период с 2014 года по 31 декабря 2018 года МККК предоставил гуманитарную поддержку пострадавшим от вооруженного конфликта на востоке Украины и другим уязвимым слоям населения на общую сумму 1,051 млрд грн, в том числе медицинским учреждениям - на сумму 109,9 млн грн", - сказал и.о.президента МККК в Украине Николай Полищук на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Кроме того, в 2018 году более 18 тыс. человек получили от медицинских бригад МККК бесплатные лекарства в соответствии с назначениями врача.