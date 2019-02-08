Определение, кто может реализовывать полномочия главы Минздрава, относится к компетенции Рады и Кабмина – разъяснение суда

Определение должностного лица, которое может реализовывать полномочия министра здравоохранения Украины, отнесено к компетенции коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, Кабинета министров и Верховной Рады, а не Окружного административного суда города Киева, говорится в разъяснении суда относительно постановления об обеспечении иска о запрете Уляне Супрун реализовывать полномочия министра.

"Кроме того, в который раз необходимо обратить внимание, что постановлением суда об обеспечении иска никоим образом не решался вопрос пребывания Супрун в любой должности", - отмечается в разъяснении, опубликованном на странице Окружного админсуда Киева в Facebook в пятницу.

Суд обращает внимание У.Супрун на то, что запрет совершать действия, установленный постановлением от 5 февраля 2019 года, направлен, в первую очередь, на запрет любым лицам, которые не назначены на должность министра соответствующим решением Верховной Рады, совершать действия, которые законом прямо отнесены к исключительной компетенции министра. "А именно: определение политических приоритетов и стратегических направлений работы министерства; участие в принятии решений на заседаниях Кабинета министров Украины", - говорится в разъяснении.

"Обстоятельства же возможного несоблюдения указанного выше порядка лишь подчеркивают правомерность примененной меры обеспечения административного иска", - добавили в суде.

В то же время в разъяснении вновь отмечается, что этот запрет не касается тех полномочий, которыми У.Супрун наделена, как первый заместитель министра здравоохранения Украины.