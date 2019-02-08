Украина будет настаивать на переводе трех раненых моряков из РФ на лечение в нейтральную страну – Денисова

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заверяет, что состояние здоровья украинских военнопленных моряков удовлетворительное, хотя подтверждающие медицинские документы украинской стороне не предоставлены, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Получила ответ от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой на мои неоднократные обращения относительно украинских военнопленных. Российский омбудсмен уверяет, что состояние здоровья моряков медики оценивают как удовлетворительное. Но, опять же, никакого официального подтверждения в виде медицинской справки нет!" - написала украинский омбудсмен на странице в Фейсбуке в пятницу.

Она подчеркнула, что раненые моряки Андрей Эйдер, Василий Сорока и Андрей Артеменко, как и раньше, нуждаются в качественном лечении и оперативном вмешательстве. Кроме того, медицинская помощь нужна и другим украинским морякам.

"Мы и дальше будем настаивать на переводе трех раненых моряков на лечение в третью (нейтральную) страну и на безусловном освобождении всех пленных моряков, согласно Третьей Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными" от 12 августа 1949 года", - добавила Л.Денисова.