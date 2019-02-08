События

13:49 08.02.2019

Украина будет настаивать на переводе трех раненых моряков из РФ на лечение в нейтральную страну – Денисова

1 мин читать
Украина будет настаивать на переводе трех раненых моряков из РФ на лечение в нейтральную страну – Денисова

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заверяет, что состояние здоровья украинских военнопленных моряков удовлетворительное, хотя подтверждающие медицинские документы украинской стороне не предоставлены, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Получила ответ от уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой на мои неоднократные обращения относительно украинских военнопленных. Российский омбудсмен уверяет, что состояние здоровья моряков медики оценивают как удовлетворительное. Но, опять же, никакого официального подтверждения в виде медицинской справки нет!" - написала украинский омбудсмен на странице в Фейсбуке в пятницу.

Она подчеркнула, что раненые моряки Андрей Эйдер, Василий Сорока и Андрей Артеменко, как и раньше, нуждаются в качественном лечении и оперативном вмешательстве. Кроме того, медицинская помощь нужна и другим украинским морякам.

"Мы и дальше будем настаивать на переводе трех раненых моряков на лечение в третью (нейтральную) страну и на безусловном освобождении всех пленных моряков, согласно Третьей Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными" от 12 августа 1949 года", - добавила Л.Денисова.

Теги: #азовское_море #денисова #военнопленные #моряки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:36 07.02.2019
Мосгорсуд признал законным продление ареста четырех украинских моряков

Мосгорсуд признал законным продление ареста четырех украинских моряков

17:37 06.02.2019
В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки

В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки

12:23 06.02.2019
Московский горсуд 7 февраля рассмотрит апелляции на продление ареста четверых украинских военнопленных моряков - Полозов

Московский горсуд 7 февраля рассмотрит апелляции на продление ареста четверых украинских военнопленных моряков - Полозов

16:52 05.02.2019
РФ скрывает истинное состояние здоровья политзаключенного Бекирова и нарушает его права – Денисова

РФ скрывает истинное состояние здоровья политзаключенного Бекирова и нарушает его права – Денисова

02:12 05.02.2019
Удерживаемые военнопленные в Крыму и на Донбассе, также политзаключенные в РФ вернутся домой

Удерживаемые военнопленные в Крыму и на Донбассе, также политзаключенные в РФ вернутся домой

12:38 04.02.2019
Госпогранслужба Украины ведет переговоры о закупке 22 французских патрульных кораблей и возводит башни на побережье Азова

Госпогранслужба Украины ведет переговоры о закупке 22 французских патрульных кораблей и возводит башни на побережье Азова

18:46 01.02.2019
Турция продолжит содействовать освобождению украинских заложников и военнопленных моряков из РФ – глава МИД

Турция продолжит содействовать освобождению украинских заложников и военнопленных моряков из РФ – глава МИД

15:38 01.02.2019
Денисова просит Москалькову во время ее визита к украинским военнопленным морякам проверить состояние их содержания в СИЗО

Денисова просит Москалькову во время ее визита к украинским военнопленным морякам проверить состояние их содержания в СИЗО

11:11 01.02.2019
У военнопленного украинского моряка Сороки обнаружили повреждение еще одной мышцы руки – адвокат

У военнопленного украинского моряка Сороки обнаружили повреждение еще одной мышцы руки – адвокат

18:52 31.01.2019
Денисова обсудила с координатором СММ ОБСЕ обмен заложников, освобождение пленных и медпомощь П.Грибу

Денисова обсудила с координатором СММ ОБСЕ обмен заложников, освобождение пленных и медпомощь П.Грибу

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ проводит обыски в ПАО "Аграрный фонд" в рамках дела о растрате более 240 млн грн при закупке удобрений

В Одессе совершил экстренную посадку самолет на Варшаву

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Определение, кто может реализовывать полномочия главы Минздрава, относится к компетенции Рады и Кабмина – разъяснение суда

Вице-премьер Кириленко выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Юрского

"Укрзализныця" назначила 26 допрейсов поезда "Киев-Лисичанск" на февраль-март

Интенсивность подготовки подразделений ПВО в 2019 году значительно усилится – Минобороны Украины

ЦОЗ Минздрава намерен внедрить в Украине международные медико-санитарные правила и системы реагирования на ЧП

НБУ розраховує на продовження співпраці з МВФ у 2020-2021 роках і залучення $4 млрд

Карлос Гон заплатит Версалю за роскошную свадьбу и день рождения жены

Выходные в Украине будут морозными ночью и относительно теплыми днем

Мэр Сум более полугода выписывал себе премии в размере от 65% до 270% суммы оклада - НАПК

Мэр Могилева-Подольского задержан на взятке и уже извещен о подозрении – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА