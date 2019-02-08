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13:44 08.02.2019

Вице-премьер Кириленко выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Юрского

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Вице-премьер Кириленко выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Юрского

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко выразил соболезнования в связи со смертью актёра, народного артиста РФ Сергея Юрского.

"Ушел из жизни невероятный Сергей Юрский. Честный в творчестве, честный в жизни. Большой актер и неисправимый нонконформист, которых так немного осталось в русской культурной элите. Друг Украины, который не признал аннексии Крыма. Один из немногих ... Вечная память...", - написал В.Кириленко в своем аккаунте в Твиттер в пятницу.

Теги: #кириленко #сергей_юрский
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Интерфакс-Украина
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