Вице-премьер Кириленко выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Юрского

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко выразил соболезнования в связи со смертью актёра, народного артиста РФ Сергея Юрского.

"Ушел из жизни невероятный Сергей Юрский. Честный в творчестве, честный в жизни. Большой актер и неисправимый нонконформист, которых так немного осталось в русской культурной элите. Друг Украины, который не признал аннексии Крыма. Один из немногих ... Вечная память...", - написал В.Кириленко в своем аккаунте в Твиттер в пятницу.