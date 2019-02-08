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13:34 08.02.2019

"Укрзализныця" назначила 26 допрейсов поезда "Киев-Лисичанск" на февраль-март

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"Укрзализныця" назначила 26 допрейсов поезда "Киев-Лисичанск" на февраль-март

АО "Укрзализныця" назвала скорый пассажирский поезд № 20/19 "Киев – Лисичанск" одним из самых популярных и назначила 26 дополнительных рейсов этого поезда в феврале-марте 2019 года.

"Один из самых популярных поездов у наших пассажиров – "Киев – Лисичанск". В его составе - исключительно модернизированные вагоны купе и вагоны категории "люкс". Плюс - удобное расписание курсирования. На февраль - март мы назначили еще 26 дополнительных рейсов экспресса", - написал на своей странице в Facebook сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

В период с 7 февраля по 29 марта поезд будет отправляться из Киева не раз в четыре дня, как обычно, а чаще.

Поезд № 20/19 Киев - Лисичанск курсирует с сентября прошлого года с отправлением из Киева в 21:54 и прибытием в Лисичанска в 9:48. Обратно из Лисичанска поезд отправляется в 20:28 и прибывает в Киев в 08:44.

Теги: #рейсы #укрзализныця #поезда
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