Интенсивность подготовки подразделений ПВО в 2019 году значительно усилится – Минобороны Украины

Министерство обороны Украины планирует увеличить в 2019 году количество мероприятий боевой подготовки подразделений противовоздушной обороны, особенно зенитно-ракетных войск.

"Мы вынуждены постоянно наращивать боевые возможности подразделений зенитных ракетных войск. В этом году в подразделения ЗРВ продолжат поступать восстановленные и модернизированные комплексы различных модификаций типа "С-300", "С-125" и "Бук",- сообщил начальник зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Ставский, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что первоочередное внимание уделено боевым стрельбам.

"Планируем провести еще более масштабные, чем в прошлом году, учения. Речь идет о боевых стрельбах со сводными зенитными ракетными полками "Бук-М1" и "С-300П", - подчеркнул Ю.Ставский.

В целом на 2019 год запланировано четыре учения с боевой стрельбой, а также будет проведено более полутора сотен различных мероприятий боевой подготовки. Все они будут проходить на фоне созданной обстановки, максимально приближенной к боевой.

В командовании ВС ВСУ заявляют, что усиление подготовки подразделений ПВО связано с угрозами со стороны РФ, которая продолжает милитаризацию оккупированного Крыма и стягивает все больше авиационного вооружения на аэродромы вблизи границы с Украиной.