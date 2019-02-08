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13:11 08.02.2019

ЦОЗ Минздрава намерен внедрить в Украине международные медико-санитарные правила и системы реагирования на ЧП

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ЦОЗ Минздрава намерен внедрить в Украине международные медико-санитарные правила и системы реагирования на ЧП

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины совместно с Норвежским институтом общественного здоровья утвердил дальнейшие шаги по имплементации совместного проекта, который стартует в третьем квартале 2019 года, сообщается на сайте центра

Согласно сообщению, проект предполагает внедрение международных медико-санитарных правил, системы готовности и реагирования на чрезвычайные происшествия, а также национальных систем антимикробной резистентности и инфекционного контроля.

Как отметили в ЦОЗ, норвежский опыт пригодится при реформировании системы общественного здоровья в Украине. Следующим этапом станет внесение согласованных изменений в данный проект и представление соответствующей документации.

Как сообщалось, Украина войдет в Лабораторную целевую группу по особо опасным патогенам (ООП) Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, главная цель которой - оказать поддержку и усилить национальные и международные возможности для выявления вспышек заболеваний, возбудителями которых являются ООП - вирусы Эбола, геморрагической лихорадки Крым-Конго, возбудители сибирской язвы, бруцеллеза, холеры и др.

Теги: #правила #медреформа #минздрав
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Интерфакс-Украина
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