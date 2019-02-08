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12:52 08.02.2019

НБУ розраховує на продовження співпраці з МВФ у 2020-2021 роках і залучення $4 млрд

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НБУ розраховує на продовження співпраці з МВФ у 2020-2021 роках і залучення $4 млрд

Національний банк України (НБУ) розраховує на продовження співпраці країни з Міжнародним валютним фондом (МВФ) після закінчення діючої програми, повідомляється в січневому "Інфляційному звіті" на сайті центробанку.

У документі, зокрема, перераховано ключові припущення до макроекономічного прогнозу НБУ на 2019-2021 рр., серед яких зазначено: "Надходження до держсектору від донорів у 2019-2021 рр. (МВФ - $6,5 млрд, ЄС та Світового банку - по $1,6 млрд) разом із розміщенням облігацій зовнішньої державної позики на $8,5 млрд дадуть змогу рефінансувати більшу частину виплат за зовнішніми зобов'язаннями".

Раніше повідомлялося, що Рада директорів МВФ за підсумками засідання 19 грудня 2018 року затвердила нову програму співпраці з Україною у рамках механізму stand-by. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або майже $3,9 млрд. При цьому SDR1 млрд (близько $1,4 млрд) надано одразу, тоді як решту коштів буде надано рівними траншами за підсумками перегляду програми в травні та вересні 2019 року. З цього випливає, що Нацбанк розраховує залучити у фонду у 2020-2021 рр. близько $4 млрд.

Крім того, наприкінці січня 2019 р. НБУ повідомляв, що заклав у свої макроекономічні прогнози розміщення країною в 2019 році єврооблігацій на $2 млрд. Отже, Нацбанк очікує збільшення випуску суверенних єврооблігацій у наступні роки до понад $3 млрд.

Як повідомлялося, Україна в жовтні 2018 року розмістила два транші євробондів: 5-річні на $750 млн, 10-річні - на $1,25 млрд.

Дохідність 5-річного траншу становила 9% річних, 10-річного - 9,75%.

Організаторами випуску були BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs та J.P. Morgan.

Теги: #нбу #мвф
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