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12:45 08.02.2019

Выходные в Украине будут морозными ночью и относительно теплыми днем

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Выходные в Украине будут морозными ночью и относительно теплыми днем

В ближайшие сутки, 9 февраля, большая часть территории Украины, кроме крайнего юга и запада, останется в прохладной воздушной массе, сообщает Укргидрометцентр.

Сухую погоду будет определять отрог восточного антициклона, хотя атмосферное давление начнет падать. На дорогах в северных, восточных и центральных областях местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-12° мороза, днем от 2° мороза до 4° тепла; в южных и западных областях ночью 0-5 мороза, днем 2-7° тепла (в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем около 0°). В Крыму ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 9 февраля самая высокая температура днем была +8,3 в 1990 году, самая низкая ночью -32,2 в 1929 году.

10 февраля ожидается погода без осадков. На дорогах северных, восточных и центральных областей местами гололедица. Ветер юго-западный, и южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-5° тепла, в восточных, северо-восточных областях около 0°; на юге и западе страны ночью 0-5° мороза, днем 3-9° тепла.

В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 1-3° тепла.

Теги: #погода
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