Мэр Могилева-Подольского задержан на взятке и уже извещен о подозрении – полиция

Мэр г.Могилев-Подольский Винницкой области задержан при получении части неправомерной выгоды в сумме $7,5 тыс. за подписание договора о праве застройки и дальнейшее содействие в получении в собственность земельного участка площадью 0,3 га под многоквартирную застройку.

"В ходе расследования установлено, что городской голова Могилева-Подольского по предварительному сговору с начальником земельного отдела городского совета требовали от потенциального застройщика $15 тыс.", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Винницкой области.

Областная прокуратура сообщает, что уже поставила чиновника в известность о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом). В настоящее время решается вопрос об избрании руководителю города меры пресечения.