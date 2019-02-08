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12:20 08.02.2019

В Дрогобыче горело общежитие лицея

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В Дрогобыче горело общежитие лицея

Три человека госпитализированы в результате пожара в общежитии в г.Дрогобыч Львовской области в ночь на пятницу, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

По данным пресс-службы, сообщение о пожаре поступило спасателям в 3:05 8 февраля. Пожар вспыхнул на четвертом этаже пятиэтажного здания общежития Дрогобычского профессионально-политехнического лицея.

Продуктами горения отравились 3 человека. Из здания вывели 15 человек.

Пожар был ликвидирован в 3:58. Огонь уничтожил комнату площадью 12 кв.м. и повредил коридор на площади 5 кв.м.

В ликвидации пожара принимали участие 23 пожарника и 6 единиц техники.

Теги: #гсчс #дрогобыч #пожар
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