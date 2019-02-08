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12:11 08.02.2019

Кабмин объявил конкурсные отборы на глав Госгеонедр, ГАСИ и замгоссекретаря правительства

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Кабмин объявил конкурсные отборы на глав Госгеонедр, ГАСИ и замгоссекретаря правительства

Кабинет министров Украины объявил конкурсные отборы на должности глав Государственной службы геологии и недр, Государственной архитектурно-строительной инспекции, а также на должность заместителя государственного секретаря правительства.

Об этом говорится в распоряжениях правительства №№44-46 от 6 февраля.

Отмечается, что документы на глав госорганов принимаются до 18:00 25 февраля 2019 года, а сами конкурсы пройдут 12 марта 2019 года.

Документы на замгоссекретаря принимаются до 18:00 4 марта 2019 года, а конкурс пройдет 19 марта 2019 года.

Теги: #конкурс #кабмин
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