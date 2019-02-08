Кличко уволил замглавы Голосеевской РГА Ткаченко после "пьяного" ДТП

Мэр Киева Виталий Кличко уволил с занимаемой должности заместителя главы Голосеевской районной государственной администрации Киева Юрия Ткаченко, который в нетрезвом состоянии устроил дорожно-транспортное происшествие в столице в четверг вечером, в котором получила травмы сотрудница полиции

"Такие госслужащие, еще и на руководящих должностях, работать не должны и не будут! Здесь никаких других мыслей нет. Поэтому Ткаченко уволен еще до того как успел протрезветь", - цитирует В.Кличко его пресс-служба в пятницу.

Как сообщалось, в четверг вечером в Киеве на Южном мосту находившийся за рулем в нетрезвом состоянии Ю.Ткаченко травмировал патрульную, которая оформляла дорожно-транспортное происшествие. Он совершил столкновение с автомобилем, который в свою очередь врезался впереди стоящий автомобиль, зажав патрульную, оформляющую ДТП.

В.Кличко сообщил, что дал поручение главе Голосеевской райадминистрации срочно подать документы, необходимые для увольнения Ю.Ткаченко. Мэр отметил, что считает нетрезвых водителей преступниками, которые должны нести полную ответственность за нарушение установленных правил.