Автобус столкнулся с грузовиком на севере Черниговской области

Два человека погибли и еще один госпитализирован с травмами в результате столкновения грузовика и автобуса в с.Гасичевка Городнянского района Черниговской области в ночь на пятницу, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

"ДТП произошло около часу ночи 8 февраля на мосту в с.Гасичевка с участием грузовика "Скания" под управлением гражданина Сербии и рейсового автобуса "Неоплан" сообщением "Москва-Тирасполь", за рулем которого находился гражданин Молдовы… В результате автопроисшествия оба водителя погибли, один пассажир автобуса госпитализирован в Городнянскую больницу с травмами головы", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в автобусе ехали 14 пассажиров. По предварительной информации, водитель грузовика на мосту не пропустил автобус.

На место события прибыла следственно-оперативная группа. Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП по ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами). Ведется досудебное расследование.