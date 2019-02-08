События

11:56 08.02.2019

Автобус столкнулся с грузовиком на севере Черниговской области

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Автобус столкнулся с грузовиком на севере Черниговской области

Два человека погибли и еще один госпитализирован с травмами в результате столкновения грузовика и автобуса в с.Гасичевка Городнянского района Черниговской области в ночь на пятницу, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

"ДТП произошло около часу ночи 8 февраля на мосту в с.Гасичевка с участием грузовика "Скания" под управлением гражданина Сербии и рейсового автобуса "Неоплан" сообщением "Москва-Тирасполь", за рулем которого находился гражданин Молдовы… В результате автопроисшествия оба водителя погибли, один пассажир автобуса госпитализирован в Городнянскую больницу с травмами головы", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в автобусе ехали 14 пассажиров. По предварительной информации, водитель грузовика на мосту не пропустил автобус.

На место события прибыла следственно-оперативная группа. Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП по ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами). Ведется досудебное расследование.

Теги: #черниговская_область #дтп
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