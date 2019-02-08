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11:48 08.02.2019

И.Геращенко: Украина продолжит "выдавливать" россиян из всех миссий до деоккупации Крыма и Донбасса

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И.Геращенко: Украина продолжит "выдавливать" россиян из всех миссий до деоккупации Крыма и Донбасса

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в ответ на реакцию руководства Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ о запрете гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах в Украине подчеркнула, что украинская сторона продолжит лишать россиян участвовать в миссиях до момента деоккупации Крыма и Донбасса.

"Я как соавтор закона о запрете наблюдателей от РФ на наших выборах довольна вчерашним голосованием ВР. Мы и в дальнейшем будем выдавливать россиян из всех миссий до момента деоккупации Крыма и Донбасса. И напоминать ОБСЕ и другим организациям, что не стоит подыгрывать злу и позволять РФ дискредитировать эти организации и способствовать их деградации", - написала И.Геращенко на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Она напомнила, что украинские участники минских групп последовательно боролись за уменьшение количества россиян в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. "Странное совпадение: как только изменился состав СММ и там стало меньше россиян и их сателлитов, СММ сразу начала фиксировать колонны российской техники, новые радиолокационные российские комплексы и т.д.", - добавила первый вице-спикер парламента.

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, которым запретила гражданам Российской Федерации и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине.

Согласно документу, официальным наблюдателем от иностранных государств и международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной Радом государством-агрессором или государством-оккупантом. Кроме того, наблюдателем не сможет быть лицо, предложенное государством-агрессором или государством-оккупантом.

Ранее БДИПЧ ОБСЕ передало в МИД Украины электронный список долгосрочных наблюдателей на президентских выборах, в который включены два кандидата от России – женщины, 1990 и 1985 г.р.

После принятия закона директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир выразила сожаление в связи с тем, что Верховная Рада приняла этот документ, запрещающий гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах в Украине, в том числе в составе миссии БДИПЧ.

Теги: #крым #обсе #донбасс #ирина_геращенко
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