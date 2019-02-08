Трое граждан Молдовы погибли в ДТП в Виннице

Три человека погибли, еще трое госпитализированы в результате столкновения грузопассажирского микроавтобуса с грузовиком возле Западного автовокзала в Виннице в ночь на пятницу, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Фольксваген" (в салоне авто находились граждане Республики Молдова) осуществил столкновение с грузовым автомобилем DAF, который был припаркован на обочине. В результате ДТП трое людей погибли и еще трое были госпитализированы в лечебные заведения", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, информация о происшествии поступила спасателям в 3.32 ночи. Сотрудники ГСЧС с помощью гидравлического инструмента извлекли потерпевших и тела погибших из изувеченного микроавтобуса.

На фотографиях с места трагедии видно, что грузопассажирский микроавтобус врезался в грузовой автомобиль сзади. Лобовая часть и правый борт микроавтобуса оказались полностью смяты.