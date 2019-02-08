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10:17 08.02.2019

Нидерланды надеются на скорые переговоры с РФ по ответственности за крушение MH17

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Нидерланды надеются на скорые переговоры с РФ по ответственности за крушение MH17

Нидерланды рассчитывают в скором времени приступить к официальным переговорам с Россией по вопросу ответственности за крушение самолета рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году, сообщают западные СМИ.

"Мы контактируем с Россией по вопросу национальной ответственности через дипломатические каналы. Мы все больше уверены в том, что мы в скором времени притупим к переговорам", - заявили в МИД Нидерландов.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, в свою очередь, заявил, что дипломатические контакты с Россией, направленные на инициирование формальных переговоров, проходят в "позитивной атмосфере".

"Происходят дипломатические контакты, направленные на то, чтобы узнать, возможно ли начать официальные переговоры о национальной ответственности за крушение MH17", - заявил С.Блок.

В декабре СМИ со ссылкой на письмо С.Блока в парламент сообщали, что Нидерланды не удовлетворены реакцией РФ по делу о крушении авиалайнера "Малазийских авиалиний" и изучат возможность передачи этого дела в международный суд.

Согласно письму С.Блока, Нидерланды и Австралия просили Россию официально связаться с властями этих стран по дипломатическим каналам, чтобы обсудить ее ответственность в интересах правосудия, жертв и их родственников.

"Спустя более чем полгода (...) дипломатические контакты не привели к началу переговоров с Россией о ее ответственности за гибель рейса MH17", - говорилось в письме.

"Нидерланды и Австралия готовы продолжать переговоры с Россией. Но в то же время кабинет министров (Нидерландов - ИФ) будет изучать последующие шаги, среди которых вариантом будет передать дело международному судье или организации", - отмечает С.Блок.

"Боинг-777" "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Теги: #нидерланды #рф #переговоры #россия #mh17
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