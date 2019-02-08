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10:06 08.02.2019

В Австралии зафиксировали хакерскую атаку на сеть парламента

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В Австралии зафиксировали хакерскую атаку на сеть парламента

Национальное агентство кибербезопасности Австралии (ASD) расследует хакерскую атаку на сеть парламента страны, сообщил в пятницу телеканал SBS.

"Была зафиксирована попытка взлома компьютерной сети федерального парламента, после которой мы инициировали все необходимые процедуры безопасности. Пока нет никаких данных, свидетельствующих о том, что злоумышленникам удалось получить доступ к какой-либо информации парламента или личным данным сенаторов и сотрудников аппарата", - отметили спикер Палаты представителей Тони Смит и председатель Сената Скотт Райан, выступая с совместным заявлением в Канберре.

Парламентарии указали на отсутствие доказательств того, что данная кибератака была "попыткой повлиять на какие-либо парламентские, политические или избирательные процессы".

Инцидент расследует федеральная полиция Австралии и агентство кибербезопасности страны.

Теги: #атака #австралия #хакеры
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