В Австралии зафиксировали хакерскую атаку на сеть парламента

Национальное агентство кибербезопасности Австралии (ASD) расследует хакерскую атаку на сеть парламента страны, сообщил в пятницу телеканал SBS.

"Была зафиксирована попытка взлома компьютерной сети федерального парламента, после которой мы инициировали все необходимые процедуры безопасности. Пока нет никаких данных, свидетельствующих о том, что злоумышленникам удалось получить доступ к какой-либо информации парламента или личным данным сенаторов и сотрудников аппарата", - отметили спикер Палаты представителей Тони Смит и председатель Сената Скотт Райан, выступая с совместным заявлением в Канберре.

Парламентарии указали на отсутствие доказательств того, что данная кибератака была "попыткой повлиять на какие-либо парламентские, политические или избирательные процессы".

Инцидент расследует федеральная полиция Австралии и агентство кибербезопасности страны.