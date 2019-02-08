События

09:59 08.02.2019

В РФ пассажирский Superjet 100 повредил крыло

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Пассажирский Superjet 100 после посадки в аэропорту "Домодедово" (Москва, РФ) из-за заноса при маневре на льду задел крылом мачту освещения, экипаж и пассажиры не пострадали.

Как сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в экстренных службах, инцидент произошел 6 февраля. По его словам, в тот день на аэродроме был гололед. "После посадки в "Домодедово" 6 февраля экипаж не смог удержать самолет, совершая маневр поворота во время руления при гололеде на рулежной дорожке", - сказал источник.

Он пояснил, что тормозная система в этих условиях оказалась неэффективной. Самолет ударился о мачту освещения и повредил правое крыло. Никто из 60 пассажиров и пяти членов экипажа не пострадал, сказал собеседник агентства.

Со своей стороны представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Лариса Марковец сообщила "Интерфаксу", что по факту инцидента проводится доследственная проверка, следователи работают на месте происшествия.

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