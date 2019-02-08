События

09:36 08.02.2019

Трамп заявил об отсутствии планов встречаться с Си Цзиньпином до окончания сроков торговых переговоров

2 мин читать
Трамп заявил об отсутствии планов встречаться с Си Цзиньпином до окончания сроков торговых переговоров

Трамп заявил об отсутствии планов встречаться с Си Цзиньпином до окончания сроков торговых переговоров

Вашингтон. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет планов по встрече с председателем КНР Си Цзиньпином до начала марта, когда истекают сроки для заключения торгового соглашения между двумя странами, сообщает телеканал CNBC.

"Нет", - заявил президент, когда его спросили, встретится ли он с Си Цзиньпином до окончания сроков по заключению торгового соглашения.

В то же время отмечается, что ситуация может измениться после поездки американской торговой делегации, в которую войдут министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер, в Пекин на следующей неделе.

Источник телеканала отметил, что в любом случае существует высокая вероятность того, что Д.Трамп и Си Цзиньпин встретятся вскоре после 2 марта.

В последнее время Д.Трамп неоднократно заявлял о прогрессе в переговорах с Китаем по торговле и говорил, что предстоящая сделка, если будет заключена, станет самой масштабной в истории. Также он отмечал доверительный характер своих отношений с Си Цзиньпином.

Ранее Д.Трамп, по итогам состоявшихся в Вашингтоне 30-31 января торговых переговоров между делегациями США и Китая, заявил, что надеется на то, что соглашение будет достигнуто до 1 марта.

Он отмечал, что сделка должна быть заключена между ним и председателем КНР Си Цзиньпином.

Белый дом в распространенном по итогам переговоров заявлении, тем не менее, отметил, что если соглашение не будет достигнуто до 1 марта, то со 2 марта США, как и планировалось, введут 25% пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд. В настоящее время эта пошлина составляет 10%.

Теги: #кнр #переговоры #трамп #си_цзиньпин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:17 08.02.2019
Нидерланды надеются на скорые переговоры с РФ по ответственности за крушение MH17

Нидерланды надеются на скорые переговоры с РФ по ответственности за крушение MH17

08:37 08.02.2019
Трамп может вскоре запретить использование китайского оборудования в беспроводных сетях США

Трамп может вскоре запретить использование китайского оборудования в беспроводных сетях США

01:14 08.02.2019
Тимошенко: создание автономии на Донбассе абсолютно недопустимо

Тимошенко: создание автономии на Донбассе абсолютно недопустимо

01:09 08.02.2019
Тимошенко: создание автономии на Донбассе абсолютно недопустимо

Тимошенко: создание автономии на Донбассе абсолютно недопустимо

14:55 07.02.2019
Трамп обвинил возобновивших "российское расследование" конгрессменов в беспрецедентном давлении на него

Трамп обвинил возобновивших "российское расследование" конгрессменов в беспрецедентном давлении на него

11:42 07.02.2019
Джошуа Трамп заснул на выступлении президента США в Конгрессе и стал мемом

Джошуа Трамп заснул на выступлении президента США в Конгрессе и стал мемом

05:04 07.02.2019
О полном освобождении территории, захваченной ранее ИГ, может быть объявлено на следующей неделе – Трамп

О полном освобождении территории, захваченной ранее ИГ, может быть объявлено на следующей неделе – Трамп

07:37 06.02.2019
Трамп призвал конгресс решить вопрос о границе с Мексикой и прекращении нелегальной иммиграции

Трамп призвал конгресс решить вопрос о границе с Мексикой и прекращении нелегальной иммиграции

06:57 06.02.2019
Трамп заявил о необходимости пересмотра торговой сделки с Китаем

Трамп заявил о необходимости пересмотра торговой сделки с Китаем

09:24 05.02.2019
Глава ФРС Джером Пауэлл отужинал с Трампом в Белом доме в свой 66-й день рождения

Глава ФРС Джером Пауэлл отужинал с Трампом в Белом доме в свой 66-й день рождения

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ проводит обыски в ПАО "Аграрный фонд" в рамках дела о растрате более 240 млн грн при закупке удобрений

В Одессе совершил экстренную посадку самолет на Варшаву

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Amazon обвинил National Inquirer в шантаже с личными фотографиями

В российском роддоме лопгувший гимнастический мяч обрушил навесной потолок

В Австралии зафиксировали хакерскую атаку на сеть парламента

Принцесса Таиланда стала кандидатом на пост премьера

НАБУ проводит обыски в ПАО "Аграрный фонд" в рамках дела о растрате более 240 млн грн при закупке удобрений

В РФ пассажирский Superjet 100 повредил крыло

Умер Сергей Юрский

Франция повторно проведет расследование по делу Danske Bank

ГФС отчиталась об увеличении количества регистрации авто на еврономерах до 3,8 тыс. в сутки

Нацсовет прекратил ретрансляцию телеканала "Наше любимое кино" на полгода

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА