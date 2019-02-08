Трамп заявил об отсутствии планов встречаться с Си Цзиньпином до окончания сроков торговых переговоров

Трамп заявил об отсутствии планов встречаться с Си Цзиньпином до окончания сроков торговых переговоров

Вашингтон. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет планов по встрече с председателем КНР Си Цзиньпином до начала марта, когда истекают сроки для заключения торгового соглашения между двумя странами, сообщает телеканал CNBC.

"Нет", - заявил президент, когда его спросили, встретится ли он с Си Цзиньпином до окончания сроков по заключению торгового соглашения.

В то же время отмечается, что ситуация может измениться после поездки американской торговой делегации, в которую войдут министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер, в Пекин на следующей неделе.

Источник телеканала отметил, что в любом случае существует высокая вероятность того, что Д.Трамп и Си Цзиньпин встретятся вскоре после 2 марта.

В последнее время Д.Трамп неоднократно заявлял о прогрессе в переговорах с Китаем по торговле и говорил, что предстоящая сделка, если будет заключена, станет самой масштабной в истории. Также он отмечал доверительный характер своих отношений с Си Цзиньпином.

Ранее Д.Трамп, по итогам состоявшихся в Вашингтоне 30-31 января торговых переговоров между делегациями США и Китая, заявил, что надеется на то, что соглашение будет достигнуто до 1 марта.

Он отмечал, что сделка должна быть заключена между ним и председателем КНР Си Цзиньпином.

Белый дом в распространенном по итогам переговоров заявлении, тем не менее, отметил, что если соглашение не будет достигнуто до 1 марта, то со 2 марта США, как и планировалось, введут 25% пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд. В настоящее время эта пошлина составляет 10%.