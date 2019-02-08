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09:16 08.02.2019

Умер Сергей Юрский

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Умер Сергей Юрский

Актёр, народный артист РФ Сергей Юрский скончался в Москве на 84-м году жизни, сообщила дочь артиста.

"Сергей Юрьевич долго болел и скончался в Москве несколько часов назад", - сказала дочь артиста в пятницу утром "Интерфаксу".

Сергей Юрский родился в Ленинграде в 1935 году в семье Юрия Сергеевича Юрского, худрука Московского цирка на Цветном бульваре.

В 1955 году, после 3-го курса юрфака, он поступил на актёрский факультет Ленинградского театрального института имени А.Н.Островского, и в 1957 году был приглашён в Большой драматический театр имени М. Горького.

Среди его ролей в театре были Чацкий, Тузенбах, Эзоп в "Лисе и винограде". Здесь же С. Юрский дебютировал как режиссёр, поставив в 1974 году спектакль "Мольер" по М.Булгакову.

Широкую известность актёру принесли роли в фильмах "Республика ШКИД" (1966) и "Золотой телёнок" (1968).

В 1978 году переехал в Москву и был принят в труппу Театра имени Моссовета. Также играл на сцене театра "Школа современной пьесы".

Написал несколько книг: "Кто держит паузу", "В безвременье", "Узнавание", "Сюр", "Жест", "Содержимое ящика", "Театр Игоря Вацетиса", "Эжен Ионеско в переводах Сергея Юрского", "Игра в жизнь".

Теги: #рф #россия #сергей_юрский #смерть #актер
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