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09:13 08.02.2019

ГФС отчиталась об увеличении количества регистрации авто на еврономерах до 3,8 тыс. в сутки

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ГФС отчиталась об увеличении количества регистрации авто на еврономерах до 3,8 тыс. в сутки

Государственная фискальная служба (ГФС) за сутки, 6 февраля, оформила 3,8 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией по сравнению с 3,4 тыс. авто за 31 января, тогда как общее количество оформленных по льготным ставкам транспортных средств с иностранной регистрацией достигло 80,1 тыс. авто, указало ведомство на сайте.

"За таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией граждане уже уплатили более 5 млрд грн", - подчеркнуло ведомство.

По данным ГФС, наибольшее количество таких транспортных средств оформлено в Киеве (почти 13,2 тыс. авто), Волынской (10,2 тыс.), Черновицкой (7,2 тыс.), Львовской и Закарпатской (по 6,8 тыс.) областях.

"Из общего количества растаможенных авто почти 68 тыс. - это находившиеся на территории Украины с нарушениями требований Таможенного кодекса. За них собственники уплатили добровольной платы 577,7 млн грн (8,5 тыс. грн за каждое авто)", - указала ГФС.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законы о снижении акцизного налога с автомобилей и об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах. При этом владельцам авто на еврономерах (т.н. "евроблях") установлена льготная ставка акциза (с коэффициентом 0,5) для растаможивания в течение 90 календарных дней.

Соответствующие нормы вступили в силу 25 ноября 2018 года, таким образом, действие льготных условий для растаможивания продлится до 22 февраля 2019 года, после чего собственники таких авто будут платить за оформление полную ставку акциза. А с мая этого года вступают в действие жесткие финансовые санкции, которые предусматривают, в том числе, и конфискацию транспортного средства.

Теги: #еврономера #автомобили #гфс
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