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08:37 08.02.2019

Трамп может вскоре запретить использование китайского оборудования в беспроводных сетях США

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Трамп может вскоре запретить использование китайского оборудования в беспроводных сетях США

Президент США Дональд Трамп может подписать указ о запрете использования китайского телекоммуникационного оборудования в беспроводных сетях США на следующей неделе, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Как рассказали собеседники издания, администрация президента планирует выпустить директиву, являющуюся частью ее более широких усилий по защите США от киберугроз, перед одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии Mobile World Congress, которая пройдет с 25 по 28 февраля.

По словам источников газеты, Д.Трамп планирует подписать указ уже на будущей неделе.

Ожидается, что MWC проведет несколько совещаний по безопасности телекоммуникаций. Согласно одному из источников газеты в отрасли, на данное мероприятие США направит делегацию в составе не менее 20 должностных лиц. В частности, в выставке примут участие глава Комитета связи США Аджит Пай; Роб Страйер, высокопоставленный чиновник Госдепартамента; Маниша Сингх, исполняющий обязанности замгоссекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды, а также Брайан Булатао, кандидат Д.Трампа на пост заместителя госсекретаря по вопросам управления.

Отмечается, что это может еще больше взбудоражить и без того напряженные отношения администрации США с Пекином.

Ранее основатель и главный исполнительный директор китайской HuaweiTechnologies Co. Жэнь Чжэнфэй отверг обвинения США, заявив, что компания не шпионила в пользу китайского правительства и никогда не будет делать этого.

Huawei, по сути, лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США, а также оказалась отрезанной от ряда других ключевых для нее рынков на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР.

Huawei, штат которой насчитывает 180 тыс. сотрудников, является крупнейшим мировым производителем телекоммуникационного оборудования, успешно конкурируя с шведской Ericsson AB и финской Nokia Corp.

Д.Трамп по итогам состоявшихся в Вашингтоне 30-31 января торговых переговоров между делегациями США и Китая заявил, что надеется на то, что соглашение будет достигнуто до 1 марта.

Он отмечал, что сделка должна быть заключена между ним и председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщают СМИ со ссылкой на источники в Белом доме, Китай предложил провести встречу лидеров двух стран в китайской островной провинции Хайнань после встречи Д.Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в конце февраля. Д.Трамп рассматривает возможность пригласить китайского руководителя в свою резиденцию во Флориде.

Теги: #кнр #сша #телеком #оборудование
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