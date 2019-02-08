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07:57 08.02.2019

США планируют вывести войска из Сирии к концу апреля

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США планируют вывести войска из Сирии к концу апреля

США установили конец апреля в качестве даты окончательного вывода американских войск из Сирии, сообщает Wall Street Journal.

"Вооруженные силы США готовятся вывести все американские силы из Сирии к концу апреля, хотя администрация Трампа еще не придумала план защиты своих курдских партнеров от нападения, когда они уйдут", - рассказали изданию осведомленные источники.

По их словам, если Белый дом не сменит курс, военные выведут значительную часть контингента из Сирии к середине марта, а полностью завершат вывод американских войск к концу апреля.

В конце декабря президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена.

Теги: #вывод #сша #сирия #войска
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