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07:14 08.02.2019

Боевики НВФ 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет

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Боевики НВФ 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадавших нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"7 февраля российская оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения… Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", – говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в Фейсбук в пятницу утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы украинских позиций велись: дважды - из гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Водяного; из гранатометов - в районе Пищевика.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ООС: из автоматических гранатометов и стрелкового оружия - в районе Крымского; дважды из минометов калибра 120 и 82-мм - в районе Троицкого.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", – добавили в штабе.

По данным украинской разведки, 7 февраля, один боевик уничтожен и трое получили ранения.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – сказано в сообщении.

Теги: #оос #сводка #украина
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