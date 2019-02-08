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05:25 08.02.2019

В феврале Киев чествует память участников боевых действий на территории других государств

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В феврале Киев чествует память участников боевых действий на территории других государств

В феврале в Киеве пройдут мероприятия приуроченные к чествованию памяти участников боевых действий на территории других государств, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"В феврале столица чествует память участников боевых действий на территории других государств. Планом мероприятий, утвержденным в Киевской городской государственной администрации, предусмотрены встреча руководства столицы с воинами-интернационалистами и семьями воинов, погибших в Афганистане, церемонии возложения цветов, панихида по погибшим воинам, тематические выставки и тому подобное", – сказано в сообщении на сайте мэрии в четверг.

В частности, 14 февраля состоится встреча руководства города Киева с воинами-интернационалистами и семьями воинов, погибших в Афганистане.

15 февраля на ул. Лаврской, 17 проведут церемонию возложения цветов к Мемориалу (памятника) воинам Украины, павшим в Афганистане, и панихиду по погибшим воинам в церкви Воскресения Христова, которая является храмом - памятником жертвам "афганской" войны.

11-22 февраля проходит фотовыставка, посвященная Дню чествования участников боевых действий на территории других государств в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость".

14-28 февраля будет работать выставка архивных документов, посвященная Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.

"В феврале запланированы также выставки детских рисунков, конкурсы плакатов, стенгазет, патриотические акции, флешмобы, творческие проекты, экскурсии в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, возложение цветов к памятникам/мемориальным доскам гражданам Украины, которые погибли во время боевых действий на территории других государств", – говорится в сообщении.

В информации отмечено, что мероприятия по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств будут продолжаться во всех районах столицы.

Теги: #киев #убд #украина #чествование
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