В Одессе в аэропорту вылета совершил экстренную посадку самолет на Варшаву

Самолет авиакомпании LOT, выполнявший рейс "Одесса – Варшава (Польша)", в четверг вечером совершил вынужденную посадку в международном аэропорту "Одесса", сообщила пресс-служба аэропорта "Одесса".

"Экипаж воздушного судна авиакомпании LOT, выполнявший рейс LO 770 Одесса-Варшава, по техническим причинам совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. Самолет приземлился в 19:02 по киевскому времени в штатном режиме", - говорится в сообщении.