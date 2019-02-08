События

04:22 08.02.2019

В Одессе в аэропорту вылета совершил экстренную посадку самолет на Варшаву

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В Одессе в аэропорту вылета совершил экстренную посадку самолет на Варшаву

Самолет авиакомпании LOT, выполнявший рейс "Одесса – Варшава (Польша)", в четверг вечером совершил вынужденную посадку в международном аэропорту "Одесса", сообщила пресс-служба аэропорта "Одесса".

"Экипаж воздушного судна авиакомпании LOT, выполнявший рейс LO 770 Одесса-Варшава, по техническим причинам совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. Самолет приземлился в 19:02 по киевскому времени в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Теги: #посадка #самолет #украина #одесса #аэропорт
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