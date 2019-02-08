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03:23 08.02.2019

США готовы защищать сотрудников дипмиссии в Венесуэле - американский военачальник

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США готовы защищать сотрудников дипмиссии в Венесуэле - американский военачальник

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крэйг Фаллер заявил, что США готовы защищать сотрудников своей дипломатической миссии в Венесуэле.

"Южное командование готово при необходимости защитить персонал и дипломатические объекты (в Венесуэле)", - сказа К.Фаллер в четверг на слушаниях в комитете Сената США по вооруженным силам.

В сферу ответственности Южного командования США входят Центральная и Южная Америка, а также Карибское море.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом страны. США и ряд других стран признали его законным лидером Венесуэлы.

Теги: #венесуэла #сша #военачальник #дипмиссия
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