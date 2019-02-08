Порошенко утвердил границы и перечень населенных пунктов временно оккупированных территорий

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №32/2019 "О границах и перечне районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях".

К указу прилагаются координаты границ временно оккупированных территорий, которые определяются фактической линией разграничения сторон.

Также подан перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий ОРДЛО.

В частности, крупными временно оккупированными городами (в том числе населенные пункты, которые административно подчинены городским советам этих городов) Донецкой области являются: г.Донецк, г.Горловка, г.Дебальцево, г.Докучаевск, г.Енакиево, г.Ждановка, г. Макеевка, г.Снежное, г.Харцызск, г.Христовка, г.Чистяково, г.Шахтерск, г.Ясиноватое и более мелкие населенные пункты. На Луганщине к таковым относятся: г.Луганск, г.Алчевск, г.Антрацит, г.Брянка, г.Голубовка, г.Должанск, г.Кадиевка, г.Первомайск, г.Ровеньки, г.Сорокино, г.Хрустальный и другие.

К временно оккупированным районам и частям их территорий Донетчины относятся: Амвросиевский, Бахмутский, Бойковский, Волновахский, Марьинский, Новоазовский, Старобешевский, Шахтерский и Ясиноватский; в Луганской области: Антрацитовский, Должанский, Лутугинский, Новоайдарский, Перевальский, Попаснянский, Славяносербский, Сорокинский и Станично-Луганский.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.