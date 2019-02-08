События

02:17 08.02.2019

Порошенко утвердил границы и перечень населенных пунктов временно оккупированных территорий

1 мин читать
Порошенко утвердил границы и перечень населенных пунктов временно оккупированных территорий

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №32/2019 "О границах и перечне районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях".

К указу прилагаются координаты границ временно оккупированных территорий, которые определяются фактической линией разграничения сторон.

Также подан перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий ОРДЛО.

В частности, крупными временно оккупированными городами (в том числе населенные пункты, которые административно подчинены городским советам этих городов) Донецкой области являются: г.Донецк, г.Горловка, г.Дебальцево, г.Докучаевск, г.Енакиево, г.Ждановка, г. Макеевка, г.Снежное, г.Харцызск, г.Христовка, г.Чистяково, г.Шахтерск, г.Ясиноватое и более мелкие населенные пункты. На Луганщине к таковым относятся: г.Луганск, г.Алчевск, г.Антрацит, г.Брянка, г.Голубовка, г.Должанск, г.Кадиевка, г.Первомайск, г.Ровеньки, г.Сорокино, г.Хрустальный и другие.

К временно оккупированным районам и частям их территорий Донетчины относятся: Амвросиевский, Бахмутский, Бойковский, Волновахский, Марьинский, Новоазовский, Старобешевский, Шахтерский и Ясиноватский; в Луганской области: Антрацитовский, Должанский, Лутугинский, Новоайдарский, Перевальский, Попаснянский, Славяносербский, Сорокинский и Станично-Луганский.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #указ #украина #населенные_пункты #донбасс #президент #граница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:48 08.02.2019
В Одессе за взятки задержан начальник ж/д вокзала

В Одессе за взятки задержан начальник ж/д вокзала

01:39 08.02.2019
Минимум два штаба ключевых кандидатов в президенты незаконно оплачивают работу агитаторов - глава МВД

Минимум два штаба ключевых кандидатов в президенты незаконно оплачивают работу агитаторов - глава МВД

01:14 08.02.2019
Тимошенко: создание автономии на Донбассе абсолютно недопустимо

Тимошенко: создание автономии на Донбассе абсолютно недопустимо

01:09 08.02.2019
Тимошенко: создание автономии на Донбассе абсолютно недопустимо

Тимошенко: создание автономии на Донбассе абсолютно недопустимо

00:45 08.02.2019
Гриценко: власть выделила 2 млрд грн на подкуп избирателей на выборах президента

Гриценко: власть выделила 2 млрд грн на подкуп избирателей на выборах президента

00:25 08.02.2019
Тимошенко, Гриценко, Садовый, Бондарь и А.Шевченко подписали меморандум о борьбе с фальсификацией выборов

Тимошенко, Гриценко, Садовый, Бондарь и А.Шевченко подписали меморандум о борьбе с фальсификацией выборов

00:13 08.02.2019
В Киеве нетрезвый замглавы Голосеевской РГА Ткаченко травмировал патрульную оформляющую ДТП

В Киеве нетрезвый замглавы Голосеевской РГА Ткаченко травмировал патрульную оформляющую ДТП

23:59 07.02.2019
Глава МВД рассчитывает, что Рада в ближайшее время примет закон об усилении ответственности за избирательные нарушения

Глава МВД рассчитывает, что Рада в ближайшее время примет закон об усилении ответственности за избирательные нарушения

23:55 07.02.2019
Тимошенко утверждает, что нардеп Юрий Тимошенко является техническим кандидатом от власти против нее

Тимошенко утверждает, что нардеп Юрий Тимошенко является техническим кандидатом от власти против нее

23:32 07.02.2019
Глава МВД заявляет об увеличении количества желающих с оккупированных территорий проголосовать на выборах

Глава МВД заявляет об увеличении количества желающих с оккупированных территорий проголосовать на выборах

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

Антикоррупционные органы Украины открыли дело по факту возможной госизмены нардепом Рыбалкой

В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция открыла производство по заявлению кандидата в президенты Зеленского о слежке за ним

Хакеры атаковали сайты посольств Венесуэлы в Мексике, Аргентине и Бразилии

Нацсовет прекратил ретрансляцию телеканала "Наше любимое кино" на 6 месяцев

Киев просит ЕСПЧ в кратчайшие сроки назначит новую дату слушаний по делу "Украина против России (Крым)"

Экс-сотрудник "Военторгсервиса" и посредник задержаны при получении взятки для передачи чиновникам Минобороны - ГБР

Шестеро украинских военных, раненных в боях, пройдут лечение в Бельгии в 2019 году – министр

Командующий ООС и глава делегации МККК обсудили ситуацию с безопасностью и разминированием территории на Донбассе

Великобритания увеличивает гуманитарную поддержку Украины - министр

На переезде в Ивано-Франковской области грузовик врезался в пассажирский поезд, пострадал водитель – "Укрзализныця"

Межведомственная комиссия по защите бизнеса прекратила существование в Украине- бизнес-омбудсмен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА