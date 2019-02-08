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01:48 08.02.2019

В Одессе за взятки задержан начальник ж/д вокзала

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В Одессе за взятки задержан начальник ж/д вокзала

В Одессе по подозрению в получении взятки задержали начальника железнодорожного вокзала Олега Сироту, сообщило местное издание "Думская" со ссылкой на правоохранительные органы.

"Руководителя взяли вечером 7 февраля прямо в здании вокзала, который сейчас оцеплен полицией. Внутри ведутся следственные действия", – говорится в сообщении на сайте издания в четверг вечером.

"Он систематически вымогал и брал по $200-300 у предпринимателей, работавших на территории вокзала. Занимается им областная прокуратура, управление защиты экономики и следствие ГУНП", - цитирует заявление правоохранителей "Думская".

Также сообщается, что О.Сирота занимал должность главы Малиновской райадминистрации Одессы при мэре Южной Пальмиры Эдуарде Гурвице. При Алексее Костусеве О.Сирота некоторое время возглавлял управление инженерной защиты территории и развития побережья.

Теги: #взятка #начальник #украина #вокзал #одесса
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