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22:07 07.02.2019

Полиция открыла производство по заявлению кандидата в президенты Зеленского о слежке за ним

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Полиция открыла производство по заявлению кандидата в президенты Зеленского о слежке за ним

Национальная полиция Украина начала расследование по заявлению кандидата в президенты В.Зеленского о слежке за ним в г.Одесса и г.Киев, сообщили в пресс-центре ведомства.

"Национальная полиция Украины по заявлению кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского внесла сведения в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.182 УК Украины "Нарушение неприкосновенности частной жизни", – говорится в сообщении на сайте Нацполиции Украины в четверг вечером.

В пресс-центре уточнили, что 7 февраля 2018 один кандидат в президенты Украины В.Зеленский обратился в органы НПУ с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним и его сотрудниками неизвестными лицами на двенадцати автомобилях в г.Одесса на фестивале "Лига смеха" с 30 января по 4 февраля 2019 года. Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в Киев.

На основании ст.214 УПК Украины Нацполиция зарегистрировала уголовное производство по данному факту и начала досудебное расследование.

Теги: #расследование #слежка #зеленский #украина #полиция
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