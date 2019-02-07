События

20:55 07.02.2019

Нацсовет прекратил ретрансляцию телеканала "Наше любимое кино" на 6 месяцев

2 мин читать
Нацсовет прекратил ретрансляцию телеканала "Наше любимое кино" на 6 месяцев

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 7 февраля принял решение о временном - на 6 месяцев - прекращении показа в Украине телеканала "Наше любимое кино" в связи с неоднократным нарушением отечественного законодательства относительно трансляции аудиовизуальных произведений с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.

Как сообщается на официальном сайте Нацсовета, телеканал "Наше любимое кино" имеет юрисдикцию Германии и был внесен в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательстве Украины в апреле 2008 года.

В то же время на протяжении минувшего года в Нацсовета неоднократно обращались граждане с жалобами, что в эфире этого телеканала показывают артистов, которые внесены в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности. Регулятор со своей стороны известил дистрибьютора и правообладателя о зафиксированных нарушениях украинского законодательства и о возможных последствиях противоправного демонстрирования аудиовизуальных произведений. На первое обращение весной 2018 года Нацсовет был заверен, что в дальнейшем нарушений не будет. В то же время мониторинг эфира этого телеканала в декабре 2018 – январе 2019 года вновь зафиксировал нарушения закона "О телевидении и радиовещании".

"Германия и Украина являются подписантами Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Ст.28 Конвенции предусматривает, что ни одно из ее положений не мешает сторонам применять более суровые и более детальные правила сравнительно с теми, которые предусмотрены в этом международном документе. Поскольку нарушения в эфире телеканала имеют очевидный, серьезный и тяжелый характер, приводят к возникновению сложных общественных проблем, длятся больше двух недель после сообщения о них, то в соответствии с ч.2 ст.24 Конвенции сторона, которая осуществляет прием, может временно прекратить ретрансляцию программной услуги, которая нарушает Конвенцию", - пояснили свое решение в Нацсовете.

Срок запрета начинается с даты обнародования решения регулятора.

Теги: #тв #нацсовет #ретрансляция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:51 11.01.2019
Сколько кандидатам будет стоить реклама на ТВ накануне выборов

Сколько кандидатам будет стоить реклама на ТВ накануне выборов

11:30 04.01.2019
Нацсовет по телерадиовещанию опасается предвыборного прессинга со стороны телеканалов

Нацсовет по телерадиовещанию опасается предвыборного прессинга со стороны телеканалов

10:23 07.12.2018
Нацсовет по телерадиовещанию отказался изменить логотип и переоформить лицензию "Макси-ТВ" из-за нарушений

Нацсовет по телерадиовещанию отказался изменить логотип и переоформить лицензию "Макси-ТВ" из-за нарушений

10:08 07.12.2018
Нацсовет выставит на конкурс 4 частоты FM-диапазона в Киеве с разными программными концепциями

Нацсовет выставит на конкурс 4 частоты FM-диапазона в Киеве с разными программными концепциями

04:40 05.12.2018
Нацсовет подытожил выполнение радиостанциями закона о языковых квотах за два года

Нацсовет подытожил выполнение радиостанциями закона о языковых квотах за два года

13:10 14.11.2018
Кабмин разрешил предоплату при связанных с мониторинговым оборудованием Нацсовета по телерадиовещанию закупках

Кабмин разрешил предоплату при связанных с мониторинговым оборудованием Нацсовета по телерадиовещанию закупках

12:54 14.11.2018
Нацсовет по телерадиовещанию назначил NewsOne внеплановую проверку из-за карты Украины без Крыма

Нацсовет по телерадиовещанию назначил NewsOne внеплановую проверку из-за карты Украины без Крыма

17:26 09.11.2018
Нацсовет за развертывание системы глушения телесигнала в Херсонской области

Нацсовет за развертывание системы глушения телесигнала в Херсонской области

01:34 02.11.2018
Нацсовет объявил предупреждение телеканалу "Громадське.ТВ"

Нацсовет объявил предупреждение телеканалу "Громадське.ТВ"

12:26 11.10.2018
Нацсовет по телерадиовещанию назначил "NewsOne" внеплановую проверку

Нацсовет по телерадиовещанию назначил "NewsOne" внеплановую проверку

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

Антикоррупционные органы Украины открыли дело по факту возможной госизмены нардепом Рыбалкой

В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев просит ЕСПЧ в кратчайшие сроки назначит новую дату слушаний по делу "Украина против России (Крым)"

Экс-сотрудник "Военторгсервиса" и посредник задержаны при получении взятки для передачи чиновникам Минобороны - ГБР

Шестеро украинских военных, раненных в боях, пройдут лечение в Бельгии в 2019 году – министр

Командующий ООС и глава делегации МККК обсудили ситуацию с безопасностью и разминированием территории на Донбассе

Великобритания увеличивает гуманитарную поддержку Украины - министр

На переезде в Ивано-Франковской области грузовик врезался в пассажирский поезд, пострадал водитель – "Укрзализныця"

Межведомственная комиссия по защите бизнеса прекратила существование в Украине- бизнес-омбудсмен

Отстранение Супрун от должности создает опасный разбалансирующий систему государственной власти прецедент – Ковтонюк

Парубий подписал закон о внесении изменений в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА