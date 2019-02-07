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19:54 07.02.2019

Экс-сотрудник "Военторгсервиса" и посредник задержаны при получении взятки для передачи чиновникам Минобороны - ГБР

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Экс-сотрудник "Военторгсервиса" и посредник задержаны при получении взятки для передачи чиновникам Минобороны - ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве задержали бывшего сотрудника концерна "Военторгсервис" и посредника во время получения неправомерной выгоды для служебных лиц Министерства обороны Украины.

Как сообщает в четверг пресс-служба ГБР, по предварительной информации, полученные от предпринимателя средства посредник и экс-сотрудник концерна должны были передать служебным лицам Минобороны для перезаключения договоров аренды 50 торговых мест в Одессе. Кроме того, чиновники министерства должны были отказаться от судебного иска, в котором требовали от предпринимателей освободить указанные торговые площади.

Следствием установлено, что средства передавались несколькими частями. В конце декабря 2018 года в Киеве задокументирован первый факт получения $1 тыс. А 7 февраля 2019 года состоялась передача оставшейся суммы - $29 тыс., во время которой посредник и бывший сотрудник концерна "Военторгсервис" были задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (пособничество в подкупе служебного лица).

Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление причастных к совершению преступления должностных лиц Минобороны и концерна "Военторгсервис".

Теги: #взятка #гбр #военторгсервис
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