События

19:37 07.02.2019

Шестеро украинских военных, раненных в боях, пройдут лечение в Бельгии в 2019 году – министр

1 мин читать
Шестеро украинских военных, раненных в боях, пройдут лечение в Бельгии в 2019 году – министр

Бельгия в текущем году примет на лечение шестерых украинских военных, получивших ранения в боях на Донбассе, сообщил министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс.

"После успеха подобного сотрудничества в 2018 году, когда в Бельгии проходили лечение 5 тяжело раненых солдат из Украины, я решил продолжить проект сотрудничества в сфере медицины в 2019 году с нашими украинскими коллегами и принять 6 украинских военных, раненых в бою", - написал министр в Твиттере в четверг.

Согласно сообщению на сайте Министерства обороны Бельгии, украинские военные прибудут в марте, курс лечения составит 6 недель. Бельгия покроет транспортные расходы и лечение в больнице.

Теги: #военные #бельгия #лечение #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:14 07.02.2019
Великобритания увеличивает гуманитарную поддержку Украины - министр

Великобритания увеличивает гуманитарную поддержку Украины - министр

08:58 07.02.2019
МККК направил на Донбасс 96 тонн продуктов и стройматериалов – Госпогранслужба

МККК направил на Донбасс 96 тонн продуктов и стройматериалов – Госпогранслужба

18:22 05.02.2019
На Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе ранен украинский военный

15:08 04.02.2019
Бойко: Пенсия для военных должна автоматически пересчитываться при повышении зарплат

Бойко: Пенсия для военных должна автоматически пересчитываться при повышении зарплат

13:58 04.02.2019
Минздрав направил на лечение за границей 44 пациента

Минздрав направил на лечение за границей 44 пациента

12:04 04.02.2019
В "Оппоблоке" предложили снять "блокаду" с ОРДЛО

В "Оппоблоке" предложили снять "блокаду" с ОРДЛО

18:26 03.02.2019
Боевики пять раз в течение дня обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Боевики пять раз в течение дня обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

10:11 02.02.2019
Фриз заявила о дефиците военных психологов, выступает за создание базы психологических профилей военнослужащих

Фриз заявила о дефиците военных психологов, выступает за создание базы психологических профилей военнослужащих

08:39 02.02.2019
В Донецкой области к 9,5 годам тюрьмы осужден боевик НВФ

В Донецкой области к 9,5 годам тюрьмы осужден боевик НВФ

02:45 02.02.2019
Порошенко наградил 88 военных, защищающих суверенитет Украины на Донбассе

Порошенко наградил 88 военных, защищающих суверенитет Украины на Донбассе

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

Антикоррупционные органы Украины открыли дело по факту возможной госизмены нардепом Рыбалкой

В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки

ПОСЛЕДНЕЕ

Командующий ООС и глава делегации МККК обсудили ситуацию с безопасностью и разминированием территории на Донбассе

На переезде в Ивано-Франковской области грузовик врезался в пассажирский поезд, пострадал водитель – "Укрзализныця"

Межведомственная комиссия по защите бизнеса прекратила существование в Украине- бизнес-омбудсмен

Отстранение Супрун от должности создает опасный разбалансирующий систему государственной власти прецедент – Ковтонюк

Парубий подписал закон о внесении изменений в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

Госминистр Великобритании по международному развитию посетит Украину 7-8 февраля

АМКУ проверяет повышение стоимости проезда в Харьковском метро

Глава МИД Литвы назвал замечательной новостью закрепление в Конституции Украины курса на членство страны в НАТО и ЕС

ЕС и НАТО прокомментировали принятие поправок в Конституцию Украины: продолжайте осуществлять реформы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА