Шестеро украинских военных, раненных в боях, пройдут лечение в Бельгии в 2019 году – министр

Бельгия в текущем году примет на лечение шестерых украинских военных, получивших ранения в боях на Донбассе, сообщил министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс.

"После успеха подобного сотрудничества в 2018 году, когда в Бельгии проходили лечение 5 тяжело раненых солдат из Украины, я решил продолжить проект сотрудничества в сфере медицины в 2019 году с нашими украинскими коллегами и принять 6 украинских военных, раненых в бою", - написал министр в Твиттере в четверг.

Согласно сообщению на сайте Министерства обороны Бельгии, украинские военные прибудут в марте, курс лечения составит 6 недель. Бельгия покроет транспортные расходы и лечение в больнице.