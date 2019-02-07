На переезде в Ивано-Франковской области грузовик врезался в пассажирский поезд, пострадал водитель – "Укрзализныця"

Столкновение грузового автомобиля с пассажирским поездом произошло в четверг днем на нерегулируемом переезде в Ивано-Франковской области (перегон Хриплин – Братковцы), пострадал водитель грузовика, машинист и пассажиры поезда не травмированы.

Как сообщается на странице "Укрзализныци "в "Фейсбук", ДТП произошло в 15:54.

"Водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на нерегулируемый переезд прямо перед поездом №143 Ворохта - Киев, спровоцировав столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия локомотив сошел с рельсов первой колесной парой. Машинист и пассажиры поезда не пострадали, водитель автомобиля госпитализирован", - говорится в сообщении.