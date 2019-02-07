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18:39 07.02.2019

Межведомственная комиссия по защите бизнеса прекратила существование в Украине- бизнес-омбудсмен

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Межведомственная комиссия по защите бизнеса прекратила существование в Украине- бизнес-омбудсмен

Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения соблюдения правоохранительными органами прав и законных интересов лиц прекратила свое существование в виду законодательной коллизии, сообщил бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета.

"Вынужден вас огорчить, эта комиссия стала незаконной после принятия закона о национальной безопасности. Тот закон, который регулировал работу такой комиссии, утратил силу", - сказал А.Шемета, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.

По его словам, в настоящее время отсутствуют законодательные основания для работы такой комиссии.

"У нас сегодня состоялся наблюдательный совет, который утвердил наш отчет за четвертый квартал, мы обсуждали как раз этот вопрос. И решили подготовить общее обращение совета бизнес-омбудсмена и бизнес-ассоциаций, которые входят в наш наблюдательный совет, чтобы правительство предприняло шаги по восстановлению такой комиссии. Так как потребность бизнеса в ней есть", - добавил он.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Кабинет министров принял решение о создании межведомственной комиссии по защите бизнеса, которую возглавил премьер-министр Владимир Гройсман. В ее состав вошли представители бизнес-ассоциаций - Союза украинских предпринимателей (СУП), Американской торговой палаты, Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), представители профсоюзов, Федерация работодателей Украины, а также бизнес-омбудсмен.

Комиссия призвана была контролировать выполнение норм закона "маски-шоу - стоп!", который парламент принял в 2017 году, а также заниматься рассмотрением дел о нарушениях прав бизнеса, в том числе обысков.

Президент Украины Петр Порошенко 5 июля 2018 года подписал закон о национальной безопасности Украины, который, в частности, определяет в числе фундаментальных национальных интересов обретение членства в ЕС и НАТО.

Теги: #комиссия #шемета #закон
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