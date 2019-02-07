Отстранение Супрун от должности создает опасный разбалансирующий систему государственной власти прецедент – Ковтонюк

Отстранение Уляны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения по решению суда создает опасный прецедент, который может разбалансировать всю систему государственной власти, считает заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Если суд решит, что У.Супрун занимала должность незаконно, мы это решение будем расценивать как опасный прецедент не только для нее, не для Минздрава, а в целом для стабильности работы государственной власти, которая может быть парализована по иску любого лица, которое захочет подать в суд", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

П.Ковтонюк не исключил, что цель подачи иска депутатом Игорем Мосийчуком о незаконности исполнения У.Супрун обязанностей министра - срыв проводимых в стране изменений в системе здравоохранения, которые начались в то время, когда она возглавляла ведомство.

"Это касается не только нашей команды. Как известно, разные люди в разное время в статусе и. о. принимали важные для страны решения. Например, могу напомнить, что бюджет на 2019 год был подан на то время и. о. министра финансов Оксаной Маркаровой, есть еще ряд примеров. Если пойти еще глубже, то можно вспомнить и.о. президента Украины Александра Турчинова", - сказал он.

П.Ковтонюк отметил, что Минздрав воспринимает иск против У.Супрну "как атаку на всю команду министерства, на все правительство, на президента, на всех людей, которые были причастны к смене в здравоохранении.

"Мы так считаем, потому что решение (суда – ИФ) парализует нашу работу", - сказал он.

По словам П.Ковтонюка, в частности, в настоящее время Минздрав работает над подготовкой бюджетной декларации на три следующих года, готовит для Минфина расчеты по продолжению реформ, а также к подаче в Кабмин готовит ряд подзаконных актов для запуска этапов медицинской реформы, которые должны начаться в 2019 года - пилотный проект по стационарной медпомощи в Полтавской области (должен начаться в апреле), программа "Безоплатная диагностика" (должна начаться в июле), передача программы "Доступны лекарства" в НСЗУ, запуск электронного рецепта.

"За полтора месяца до начала программы мы должны подать нормативные акты. Они идут за подписью министра или и.о. министра. Однако сейчас мы не можем этого делать. Вскоре предстоят поставки лекарств по программе международных закупок, и мы не сможем распределить их на регионы, поскольку нужна подпись министра или и.о. министра", - сказал он.

Как отметил П.Ковтонюк, иск И. Мосийчука - не первый. "Уже были иски в тот же Окружной административный суд Киева в 2017 году. По двум таким искам было вынесено решение о том, что У.Супрун имеет полное право исполнять обязанности министра и она была назначена законно", - сказал он.

Вместе с тем он уточнил, что сейчас Минздрав ожидает разъяснений суда относительно полномочий У.Супрун. "Мы сразу обратились в суд за разъяснениями, что именно имеется в виду. дем письменного ответа", - сказал он.

Поскольку из-за решения суда У.Супрун не имеет возможности подписывать документы, П.Ковтонюк опроверг утверждение о том, что необходимые документы может подписывать любой заместитель министра. "Это - неправда, потому что это должен сделать министр или лицо, исполняющее обязанности министра", - констатировал он.

Отвечая на вопрос о возможной отставке всего руководства Минздрава в случае признания незаконности пребывания У.Супрун в должности и.о. министра, он сказал: "У нас нет отдельно Уляны, отдельно – Ковтонюка. Мы все действуем как одна команда и будем действовать так и далее".

"В министерстве - единая команда. Мы сами сюда не просились, было конкретное предложение Уляне и команде проводить изменения, которые были наработаны. Мы многое сделали: запустили большую медреформу, к которой даже близко никто не подбирался, обеспечили всех детей вакцинами по календарю, обеспечили нуждающихся безоплатными стентами. Этот список можно продолжать", - сказал он, подчеркнув необходимость завершить эти изменения.

"Полагаю: любая турбулентность в этом отношении, в том числе ситуация с судом, наносит серьезный вред этому плану, потому что график очень плотный, мы считаем дни - не недели. И если случается такой шатдаун, утраченные недели могут быть критическими, например, в поставках лекарств для тяжело больных", - сказал он.

"Там готовятся все необходимые юридические шаги, чтобы как можно скорее возобновить работу Минздрава", - сказал он.

Комментируя наличие у У.Супрун паспорта гражданина США, П.Ковтонюк отметил необходимость опираться только на факты.

"Президент Украины заявил, что она получила гражданство Украины абсолютно законно. Есть очень подробный ответ от Государственной миграционной службы по этому вопросу, которая подтверждает: гражданство Украины было получено абсолютно законно и на сегодняшний день оно является действующим. У.Супрун - гражданка Украины", - сказал он.

По словам П.Ковтонюка, ничего не запрещает внести кандидатуру У.Супрун в парламент в качестве кандидата на должность министра здравоохранения. "Лучшим решением, безусловно, будет закрытие этого вопроса путем назначения на должность министра", - сказал он.

Замминистра здравоохранения сказал, что для разрешения ситуации Минздрав будет действовать совместно с Кабмином и Минюстом. "Мы ощутили организованную и четкую поддержку президента, премьер-министра, международных партнеров. Заявления были четкие, мы получили сигналы четкой поддержки", - сказал он.

"Мне сложно сказать, кто стоит за этим иском (И.Мосийчука – ИФ. За два года было много атак или со стороны каких-то популистских сил, которые на этом делают дешевый пиар, или от сил, за которыми есть четкий российский след", - сказал он.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева во исполнение иска народного депутата от фракции "Радикальная партия Ляшко" Игоря Мосийчука 5 февраля 2018 года запретил У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Сам иск будет рассмотрен 15 февраля.

В Окружном административном суде Киева пояснили, что приняли решения о запрете У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения в связи с двойным гражданством и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о. В то же время У.Супрун не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра.

По мнению заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ирины Сысоенко, все обязанности в случае отсутствия У.Супрун выполняет замминистра здравоохранения П.Ковтонюк. При этом она также отметила, что для дальнейшей трансформации системы здравоохранения нужно в парламентском зале решать вопрос о назначении У.Супрун на должность министра здравоохранения.