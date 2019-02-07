События

18:08 07.02.2019

Парубий подписал закон о внесении изменений в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

1 мин читать
Парубий подписал закон о внесении изменений в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал на пленарном заседании в четверг принятый в этот же день закон о закреплении в Конституции Украины курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО.

После этого закон будет направлен на подпись президенту Украины.

Спикер сообщил, что предпринимаются попытки зарегистрировать проект постановления об отмене решения Рады, которым народные депутаты окончательно утвердили конституционные изменения относительно курса на членство в ЕС и НАТО.

"Мы получили разъяснение юристов аппарата и комитета по вопросам регламента, которые дали четкую позицию по этому поводу: изменения в Конституцию рассматриваются по отдельной процедуре в отличие от других законодательных актов, и на них не распространяется норма о постановлениях, которые могут отменять их действия", - заявил А.Парубий.

"В соответствии с ч.11 ст.49 регламента Верховной Рады Украины я имею право сейчас неотложно подписать изменения в Конституцию, которые мы сегодня приняли", - добавил председатель парламента.

Как сообщалось, Верховная Рада 334 голосами в четверг утвердила в целом внесенный президентом законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и в Организации Североатлантического договора. Согласно процедуре, окончательное принятие законопроекта с конституционными изменениями требует не менее 300 голосов парламентариев.

Теги: #ес #парубий #конституция #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:19 07.02.2019
Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

16:47 07.02.2019
Кива о закреплении в Конституции курса в ЕС и НАТО: С подачи президента Рада приняла очередное популистическое решение

Кива о закреплении в Конституции курса в ЕС и НАТО: С подачи президента Рада приняла очередное популистическое решение

16:44 07.02.2019
Глава МИД Литвы назвал замечательной новостью закрепление в Конституции Украины курса на членство страны в НАТО и ЕС

Глава МИД Литвы назвал замечательной новостью закрепление в Конституции Украины курса на членство страны в НАТО и ЕС

16:40 07.02.2019
ЕС и НАТО прокомментировали принятие поправок в Конституцию Украины: продолжайте осуществлять реформы

ЕС и НАТО прокомментировали принятие поправок в Конституцию Украины: продолжайте осуществлять реформы

15:33 07.02.2019
США поддерживают евроатлантические устремления Украины

США поддерживают евроатлантические устремления Украины

14:48 07.02.2019
Интеграция в НАТО не тождественна интеграции в ЕС, и не стоит смешивать эти понятия – Колесников

Интеграция в НАТО не тождественна интеграции в ЕС, и не стоит смешивать эти понятия – Колесников

14:16 07.02.2019
В ГБР заявляют, что Парубий не является фигурантом их уголовных производств

В ГБР заявляют, что Парубий не является фигурантом их уголовных производств

14:10 07.02.2019
Американские дипломаты в ЕС призвали Европу к отказу от "Северного потока-2"

Американские дипломаты в ЕС призвали Европу к отказу от "Северного потока-2"

12:44 07.02.2019
Порошенко назвал историческим день внесения Радой изменений в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО

Порошенко назвал историческим день внесения Радой изменений в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО

11:54 07.02.2019
Рада закрепила в Конституции курс Украины на членство в ЕС и НАТО

Рада закрепила в Конституции курс Украины на членство в ЕС и НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Подозрение Медведчуку может быть предъявлено после лингвистическо-семантической экспертизы – Луценко

Антикоррупционные органы Украины открыли дело по факту возможной госизмены нардепом Рыбалкой

В Азовском море прошли учебные маневры по отражению вражеской атаки

ПОСЛЕДНЕЕ

Шестеро украинских военных, раненных в боях, пройдут лечение в Бельгии в 2019 году – министр

Командующий ООС и глава делегации МККК обсудили ситуацию с безопасностью и разминированием территории на Донбассе

Великобритания увеличивает гуманитарную поддержку Украины - министр

На переезде в Ивано-Франковской области грузовик врезался в пассажирский поезд, пострадал водитель – "Укрзализныця"

Межведомственная комиссия по защите бизнеса прекратила существование в Украине- бизнес-омбудсмен

Отстранение Супрун от должности создает опасный разбалансирующий систему государственной власти прецедент – Ковтонюк

Госминистр Великобритании по международному развитию посетит Украину 7-8 февраля

АМКУ проверяет повышение стоимости проезда в Харьковском метро

Мэр Днепра Филатов против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Ученые в cемь раз снизили прогноз роста уровня океана из-за таяния Антарктики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА