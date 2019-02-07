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17:19 07.02.2019

Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

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Рада призвала НАТО на саммите в декабре 2019 года начать диалог о предоставлении Украине ПДЧ - обращение

Верховная Рада обратилась к государствам-членам НАТО с призывом поддержать намерения Украины получить членство в Альянсе и на саммите НАТО в Лондоне в декабре 2019 года начать формальный диалог о предоставления Плана действий относительно членства в Альянсе (ПДЧ).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий проект постановления с обращением проголосовали 243 народных депутата на пленарном заседании парламента в четверг.

"Призываем руководителей государств членов НАТО одобрить... на юбилейном саммите альянса в Лондоне в декабре 2019 года данное решение, которое будет развивать положение бухарестского саммита НАТО и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, который установит план действий о членстве Украины в НАТО", - зачитал текст обращения заместитель комитета по иностранным делам Борис Тарасюк.

Кроме того, украинский парламент обращается к Североатлантическому совету и Парламентской ассамблее НАТО, национальным парламентам государств-членов НАТО с просьбой поддержать высказанное Украиной намерение обрести членство в НАТО.

Между тем народные депутаты констатируют, что со времени Революции Достоинства особое партнерство между Украиной и НАТО обрело глубокие качественные изменения и нуждается в новых формах институционального диалога.

Инициировали обращение Верховной Рады главы фракций "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" Максим Бурбак и Артур Герасимов.

Теги: #верховная_рада #пдч #нато
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